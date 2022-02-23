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台南三井OUTLET一周狂吸16萬人！台南人對「吃」最狂熱

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MITSUI OUTLET PARK台南將在2月25日試營運。記者江佩君／攝影
MITSUI OUTLET PARK台南將在2月25日試營運。記者江佩君／攝影

全台灣第七家OUTLET，三井不動產集團在台灣商業事業第三據點MITSUI OUTLET PARK台南即將在2月25日正式開幕，試營運一周以來，在未特別投入宣傳的情況下，吸引近16萬來客，當中，被三井不動產形容為身處在「美食天龍國」的台南人，尤其對餐飲品牌特別捧場，各大主題餐廳都呈現排隊狀態，中午期間美食廣場的座席也坐到9成滿，台南人對美食的熱衷，超乎三井預期。台南三井OUTLET在2月24日正式開幕前一天將休館一日，做正式開幕前的最後調整。

台南三井OUTLET占地面積1萬8千坪，營業面積1萬坪，全館品牌約190櫃，餐飲品牌占比2成、有近40家餐飲品牌，當中台南首店品牌有22家，像是「合点壽司 がってん寿司」、「Suage北海道湯咖哩」、「三河中川屋」等。物販部分共約150店鋪，台南首發品牌有12店，包括南台灣OUTLET首店的「.st ドットエスティ」、「BEAMS」「UNITED ARROWS」「URBAN RESEARCH」、「Plain-me」等。

台南三井OUTLET緊鄰高鐵台南站與台鐵沙崙線沙崙站雙鐵共構，出站後步行約5分鐘即可抵達。三井指出，台南每年可吸引2千萬國內外人次造訪，台南高鐵每年也有800萬人次進出，鐵路可為MITSUI OUTLET PARK台南帶來可觀的來客量群。

此外，設計台南三井OUTLET的日本設計師，設計前很用心觀察台南的風土人情，讓這座商場充滿台南在地特色，像是導入紅磚牆、四草綠色隧道等呈現古都意象，有別於三井林口店、台中港有戶外空間設計，考量台南一年四季多炎熱氣候，以室內購物空間為主。高達約20米挑高的室內中央廣場，撒入南台灣溫暖的陽光，呈現清新明亮感，加上寬廣的走道與主題餐廳，讓民眾逛街與用餐品質都能更舒適。

三南奧特萊斯總經理藤野隆史表示，除了像是COACH、Polo Ralph Lauren等部份品牌尚未營運之外，2月25日正式開幕當天，全館已有97%品牌到位營運。台南三井OUTLET是台南首家OUTLET，但藤野隆史認為，台南容納第二家OUTLET有其困難度，台南三井OUTLET在2022年將努力挑戰業績50億目標。台南三井OUTLET同樣有二期計畫，將再增加50家品牌專櫃，會視一期營業狀況，來決定二期開展時程。

美食廣場用餐區。記者江佩君／攝影
美食廣場用餐區。記者江佩君／攝影
寬敞的走道相當適合全家大小出門遊逛。記者江佩君／攝影
寬敞的走道相當適合全家大小出門遊逛。記者江佩君／攝影
MITSUI OUTLET PARK台南的挑高空間。記者江佩君／攝影
MITSUI OUTLET PARK台南的挑高空間。記者江佩君／攝影
嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」以新業態首次進駐商場。記者江佩君／攝影
嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」以新業態首次進駐商場。記者江佩君／攝影
MITSUI OUTLET PARK台南導入BEAMS等12家台南首發物販品牌。記者江佩君／攝影
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MITSUI OUTLET PARK台南提供190家物販與餐飲娛樂品牌。記者江佩君／攝影
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MITSUI OUTLET PARK台南呈現綠意空間。記者江佩君／攝影
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首次進駐台南OUTLET的「湯姆熊歡樂世界」。記者江佩君／攝影
首次進駐台南OUTLET的「湯姆熊歡樂世界」。記者江佩君／攝影
餐飲品牌幾乎人潮絡繹不絕。記者江佩君／攝影
餐飲品牌幾乎人潮絡繹不絕。記者江佩君／攝影
寬敞的走道相當適合全家大小出門遊逛。記者江佩君／攝影
寬敞的走道相當適合全家大小出門遊逛。記者江佩君／攝影
美食廣場用餐區也可眺望戶外風景。記者江佩君／攝影
美食廣場用餐區也可眺望戶外風景。記者江佩君／攝影

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