屈臣氏「女王價到」700件商品任挑任選第2件5折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏「女王價到」2月24日至3月23日祭出700件商品任挑任選第2件5折等多項優惠活動。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「女王價到」2月24日至3月23日祭出700件商品任挑任選第2件5折等多項優惠活動。圖／屈臣氏提供

過完農曆新年，許多人深刻感受到身邊萬物皆漲的氛圍，屈臣氏用新一波促銷活動「女王價到」2月24日至3月23日祭出700件商品任挑任選第2件5折，髮類商品折扣後消費滿288元送50元商品提貨券，開架彩妝85折；「醫美盛典」醫美商品折扣後消費滿1,500元送200元商品提貨券、折扣後消費滿2,500元送500元商品提貨券，還有每周限定的醫美指定品牌折扣後消費滿999元送100元商品提貨券，活動包含買1送1、第2件5折商品，優惠疊加起來最低平均單件45折起。

3月22日為一年一度的「閨蜜日」，屈臣氏也特別祭出「閨蜜好朋友」暖心優惠，女性私密清潔商品88折，衛生棉、面膜全品項不僅任選第2件5折，加贈寵i點數10倍送，更有滿額送好禮。

此外，還有期間限定抽獎活動「精算女王」，3月23日前持實體寵i卡或行動寵i卡消費，單筆折抵寵i點數滿300點（相當於1元），免登錄發票就有機會抽中最高520萬寵i點數。

屈臣氏新推出heme經典眼頰盤，2月24日至3月23日特價399元，寵i點數加贈10倍送。圖／屈臣氏提供
屈臣氏新推出heme經典眼頰盤，2月24日至3月23日特價399元，寵i點數加贈10倍送。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出京城之霜60植萃十全頂級全能乳120ml，原價1,320元，2月24日至3月23日700件商品任選第2件5折、平均單件990元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出京城之霜60植萃十全頂級全能乳120ml，原價1,320元，2月24日至3月23日700件商品任選第2件5折、平均單件990元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出I’M MEME我愛星鑽光寶石眼影，2月24日至3月23日特價298元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出I’M MEME我愛星鑽光寶石眼影，2月24日至3月23日特價298元。圖／屈臣氏提供
1028野罌粟絨霧眼彩盤，屈臣氏2月24日至3月23日特價332元。圖／屈臣氏提供
1028野罌粟絨霧眼彩盤，屈臣氏2月24日至3月23日特價332元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出德美醫研LIPO繃帶緊緻精華30ml，原價1,590元，2月24日至3月23日「醫美盛典」精選商品買1送1、平均單件795元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出德美醫研LIPO繃帶緊緻精華30ml，原價1,590元，2月24日至3月23日「醫美盛典」精選商品買1送1、平均單件795元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出ORITA歐芮坦小蘇打洗衣皂精1,500g，原價169元、2月24日至3月23日特價115元，700件商品任選第2件5折、平均單件90元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出ORITA歐芮坦小蘇打洗衣皂精1,500g，原價169元、2月24日至3月23日特價115元，700件商品任選第2件5折、平均單件90元。圖／屈臣氏提供

醫美 女王 衛生棉
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