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攜手為永續！奧斯卡影帝李奧納多收購法國天夢香檳股權

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
天夢香檳執行長（CEO）兼股東盧迪威（Ludovic du Plessis）。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳執行長（CEO）兼股東盧迪威（Ludovic du Plessis）。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

傳承百年的香檳品牌——天夢香檳（Telmont Champagne）宣佈，國際知名演員、奧斯卡影帝李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）正式成為天夢香檳的股東之一。

新晉股東李奧納多．迪卡皮歐表達了他對天夢香檳永續發展理念與計畫的信心：「天夢香檳與其合作的葡萄種植者，一直致力於實現生產100%有機香檳，確保在未來數年內，達成整個香檳生產生命週期都是永續發展的目標。從保護風土的生物多樣性，到使用100%可再生電力，天夢香檳正在堅定不移地從根本上降低產品生產對環境的影響。這些行動都讓我感到非常榮幸能成為天夢香檳的股東。」

天夢香檳執行長（CEO）兼股東盧迪威（Ludovic du Plessis），對天夢香檳未來的發展充滿期許：「李奧納多．迪卡皮歐加入天夢香檳的大家庭，無疑是對我們極大的支持。我們秉承著相同的信念和對環境保護的承諾，共同攜手推進永續發展計畫。我們立足於匠心傳承，融合現代精神，時刻將『以自然之名』銘記於心，並以此為準則，把對自然風土的敬重融入到品牌的每一步行動之中。」

天夢香檳始終遵循著「以自然之名」（In the Name of Mother Nature） 的品牌信條，恪守著忠於傳承、崇敬自然、無懼探索的騎士精神，釀造著別具一格的至臻佳釀。

天夢香檳以多管齊下的方式，力求實現永續發展的宏偉目標。計畫在2025年之前，將整個葡萄園的種植轉換為100%有機農業種植，並在2031年之前，開始幫助其他合作的葡萄種植者達成有機轉換。這種轉換需要放棄使用所有除草劑、農藥和化肥。在如今香檳產業只有不到4%的葡萄園獲得有機認證的實際情況下，此舉是整個行業的一項重大突破。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

強調有機並至今仍維持手工轉瓶的天夢香檳。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
強調有機並至今仍維持手工轉瓶的天夢香檳。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳位於Damery的酒廠正門。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳位於Damery的酒廠正門。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳遵循著「以自然之名」的品牌信條。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳遵循著「以自然之名」的品牌信條。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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