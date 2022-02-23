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外傳將漲價？台糖：目前無此規劃

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

有媒體報導，台糖擬於三月底後調升部分商品價格，不過台糖今（23）日否認，原物料價格確實影響定價，但是未來也未必虧損會擴大，身為國營事業，應配合穩定物價，因此目前沒有漲價規劃。

台糖於聲明中強調，目前無調漲價格的日期與計畫，在3月底之前，全臺20家蜜鄰店的平價專區也會維持。

台糖指出，媒體報導台糖基於原物料價格上漲，販售商品面臨虧損可能會考慮調價，這僅是台糖定價的思考其中一個面向，但實際台糖定價思考是多元的，台糖是國營事業，有配合政策與共體時艱的責任，也會考量市場與消費者的接受度，所以台糖會竭盡所能撐住目前的允諾。

台糖表示，以沙拉油為例，需視國際黃豆價格狀況再做評估，由於黃豆採購與做成沙拉油販售有幾個月的時間落差，先前台糖所購入的原料若比目前國際價格低，也不見得會持續擴大虧損。

台糖認為，市場價格起伏本是常態，但穩定物價至關民生，讓多數人生活安居樂業，這就是國營事業的任務與使命，所以台糖目前無漲價規劃。

漲價 會考
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