整理包／4大超商「228連假限時優惠」一次看

連日陰雨下得讓人快發霉，即將到來的228連假不論想要出門散心或是宅在家放鬆追劇，4大超商的多項優惠活動都是囤貨的好時機，包括咖啡、飲料、零食、泡麵都值得趁機買一波。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至2月28日推出「愛的分享週」主題活動，活動期間加碼OPEN POINT會員消費滿額天天抽鑽戒活動，獎項總價值超過百萬元，7-ELEVEN門市推出指定CITY系列飲品及指定商品買1送1，針對OPEN POINT會員加碼，購買指定商品單筆滿222元持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付結帳享85折優惠，結帳金額滿222元再加碼贈22點。

活動期間7-ELEVEN實體門市指定商品買1送1，包括CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡、CITY TEA熱四季春青茶、多喝水MORE氣泡水、悅氏Light鹼性水等。OPEN POINT「行動隨時取」另有優惠，包括CITY CAFE大杯美式咖啡買22杯送22杯（每日限量2萬組、總限量1.4萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買22杯送11杯（每日限量1.5萬組、總限量10.5萬組，每會員每日限購1組）、CITY TEA四季春青茶買2杯送2杯（每日限量1萬組、總限量7萬組，每會員每日限購1組）。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至2月28日於全台門市推出百項指定商品同品項第2件8元，包含熱門飲品Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶，另外還有多達130項的飲料、零食、日用品、冰品等，主打聯名系列「Kiri起司奶茶」、「海底撈酸梅湯」、「海底撈花椒奶茶雪糕」等，以及人氣商品FamilyMart Collection的700ml罐裝茶飲、FamilyMart Collection氣泡水系列、義美豆奶系列、可口可樂、黑松沙士等飲料，另外還有「UCC法式深焙濾掛式咖啡」（售價79元）、「蘇菲超熟睡超薄棉柔28cm」（售價99元），比1折還便宜。

此外，2月26日至2月28日全家便利商店App「隨買跨店取」再加碼推出Let’s Café多杯優惠組合，經典美式咖啡特大杯6杯特價228元、相當於63折，經典拿鐵特大杯5杯特價228元、等同65折，兌換期限至6月30日，活動期間每人限購兩組。

●萊爾富

萊爾富即日起祭出咖啡5折起優惠，3月14日前於全台門市購買Hi Café大杯拿鐵（售價55元）可享同品項（冰熱不可任選）買1送1；3月8日前另有咖啡全品項第2件7折優惠。2月28日當天Hi-Life VIP App「整買零取」另祭出大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵咖啡（售價55元）同品項買6送6。

搶攻228連假商機，萊爾富2月25日至3月1日加碼推出泡麵及多款指定飲品下殺買1送1起，包括雙響泡銷魂麻辣牛肉湯麵、樂天鬼滅之刃脆心巧克力片等皆祭出買1送1優惠；樂法私藏系列紅茶、麥茶及四季春茶可享任選買2送1；火烤純耶子水350mL也有特價2件59元優惠（單件原價40元）。

鎖定微解封出遊需求，萊爾富即日起推出「票券聯促優惠活動」，3月8日前於門市Life-ET機台購買電影、交通或休閒旅遊等票券，憑票根或交易收據至指定店家門市購買指定品項即可享有限量優惠，最低5折起，像是憑購票收據於萊爾富門市購買特大杯冰美式咖啡單杯即享5折、巧克力牛奶單杯8折、或至漢堡王購買小華堡享+10元多一件優惠（現折79元）；憑票券存根聯至樂凡手感烘焙門市麵包則享任選買2送1優惠，或至樂法手搖飲門市可享大杯蘋果柳橙第2杯5折回饋，單張收據或票根僅能享有一次折扣優惠。

●OKmart

OKmart門市於2月24日至3月1日推出大杯莊園級拿鐵、美式咖啡同品項買2送2；OKmall雲端商城於2月25日至2月28日推出購買五香茶葉蛋等指定品項再送會員點數388點的優惠活動，五香茶葉蛋買5送1。