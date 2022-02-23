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228連假PXGo!全聯線上購滿千送千點 哈根達斯188元超值入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯228連假實體門市推出OFF COFFEE買1送1、阪急麵包4個100元優惠。圖／全聯福利中心提供
全聯228連假實體門市推出OFF COFFEE買1送1、阪急麵包4個100元優惠。圖／全聯福利中心提供

迎接228連假到來，全聯福利中心集結線上線下祭出優惠，包括「PXGo!全聯線上購」推出滿千贈1,000點活動，單筆滿699元贈送8.5折折價券，另外「小時達」滿千現折120元的優惠，輕鬆選購各種零食飲料，最快40分鐘送到家。2月26日至2月28日限時3天，實體門市則有OFF COFFEE美式/拿鐵同品項買1送1、阪急麵包任選4個100元的超值優惠價；而連假與三五好友團聚必備的火鍋湯底，全聯自2月25日起也推出超過80支商品祭出第2件5折起優惠，其中還有多款人氣夯品買1送1。全聯期望這波連假商機可望帶動整體業績成長1成。

搶攻3天連假商機，PXGo!全聯線上購全館推出「英雄陪你FUN大假」優惠活動，祭出雙重優惠，2月25日至2月28日於「PXGo!全聯線上購」使用PX Pay支付購買全站商品，單筆累計消費金額每滿1,000元，即可獲得1,000福利點數，等於最高享10%回饋；於活動期間單筆消費滿699元，還可獲得8.5折折價券1張。不管是因為疫情還是天候不想出門，於小時達輸入專屬券號「FUN120」，消費滿千現折120元。另外，2月25日至3月10日於分批取購買OFF COFFEE同品項享買30送15優惠，冰/熱美式可省375元，冰/熱拿鐵則可省下525元，若轉贈3杯咖啡給不同的親朋好友，再送100福利點數回饋。其他還有阪急麵包13個300元，平均一個23元，趁便宜囤貨分次領取就趁現在。

針對不管氣溫幾度都想吃冰的消費者，全聯即日起至2月28日於全台共907家有哈根達斯冰箱的門市，特別推出哈根達斯限時促銷，購買指定品項單件即享原價280元，超值優惠188元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、抹茶、哈密瓜、72%黑巧克力甘納許脆杏仁、比利時巧克力榛果、鳳梨可樂達調酒、萊姆莫希朵調酒雪酪等，以店鋪貨量為準，數量有限，售完為止。

全聯推228連假優惠好康，使用全聯PXGo!消費滿千送千福利點。圖／全聯福利中心提供
全聯推228連假優惠好康，使用全聯PXGo!消費滿千送千福利點。圖／全聯福利中心提供

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