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凱特的ZARA紅外套再度亮相 拍賣網已快翻3倍價

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
隨後凱特也到了樂高基金會PlayLab，在那裡還嘗試了溜滑梯，玩心大開的模樣超可愛。圖／達志影像
隨後凱特也到了樂高基金會PlayLab，在那裡還嘗試了溜滑梯，玩心大開的模樣超可愛。圖／達志影像

英國劍橋公爵夫人凱特密道頓最近出訪丹麥，並到哥本哈根大學了解關於早期兒童心理教育相關學術。向來穿搭得體又時尚的她，這次自然也沒有讓大家失望，以一身紅色西裝外套呼應丹麥國旗配色流露體貼巧思，更再次以舊衣新穿的造型術展現親民作風。

凱特這次到丹麥的第一個行程就是參訪哥本哈根大學，她以之前就曾穿過的ZARA紅色雙排金釦外套內搭白色荷葉領襯衫、黑色長褲、尖頭高跟鞋以及一直偏愛的Aspinal of London提包現身。這件紅外套第一次亮相是在去年歐洲杯足球賽，她與丈夫威廉王子、兒子喬治一起出席觀賽的時候就曾穿過，不過當時內裡是配白色T恤，呼應較為輕鬆的賽事氛圍。這次改成荷葉邊襯衫，也用珍珠耳環點綴細節，注入更正式的感覺，卻也不失優雅女人味。隨後凱特也到了樂高基金會PlayLab，在那裡還嘗試了溜滑梯，玩心大開的模樣超可愛。

這件ZARA紅外套原價約2300元台幣，後來下折扣大概1000多元就可買到。不過因為凱特加持，現在在拍賣網站上喊價最高也喊到了6000多台幣，足見她的時尚影嚮力。

凱特這次到丹麥的第一個行程就是參訪哥本哈根大學，她以之前就曾穿過的ZARA紅色雙排金釦外套內搭白色荷葉領襯衫、黑色長褲、尖頭高跟鞋以及一直偏愛的Aspinal of London提包現身。圖／達志影像
凱特這次到丹麥的第一個行程就是參訪哥本哈根大學，她以之前就曾穿過的ZARA紅色雙排金釦外套內搭白色荷葉領襯衫、黑色長褲、尖頭高跟鞋以及一直偏愛的Aspinal of London提包現身。圖／達志影像
凱特去年在歐洲國家盃足球賽上就曾穿過同樣一件紅色外套。圖／摘自BBC
凱特去年在歐洲國家盃足球賽上就曾穿過同樣一件紅色外套。圖／摘自BBC

丹麥 ZARA
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