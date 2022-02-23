凱特的ZARA紅外套再度亮相 拍賣網已快翻3倍價

英國劍橋公爵夫人凱特密道頓最近出訪丹麥，並到哥本哈根大學了解關於早期兒童心理教育相關學術。向來穿搭得體又時尚的她，這次自然也沒有讓大家失望，以一身紅色西裝外套呼應丹麥國旗配色流露體貼巧思，更再次以舊衣新穿的造型術展現親民作風。

凱特這次到丹麥的第一個行程就是參訪哥本哈根大學，她以之前就曾穿過的ZARA紅色雙排金釦外套內搭白色荷葉領襯衫、黑色長褲、尖頭高跟鞋以及一直偏愛的Aspinal of London提包現身。這件紅外套第一次亮相是在去年歐洲杯足球賽，她與丈夫威廉王子、兒子喬治一起出席觀賽的時候就曾穿過，不過當時內裡是配白色T恤，呼應較為輕鬆的賽事氛圍。這次改成荷葉邊襯衫，也用珍珠耳環點綴細節，注入更正式的感覺，卻也不失優雅女人味。隨後凱特也到了樂高基金會PlayLab，在那裡還嘗試了溜滑梯，玩心大開的模樣超可愛。