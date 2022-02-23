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adidas推出NMD進化版潮鞋 有望再造另一個神話嗎？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Pharrell Williams（左）又成adidas Originals新NMD S1鞋的推手。圖／摘自instagram、adidas Originals提供
Pharrell Williams（左）又成adidas Originals新NMD S1鞋的推手。圖／摘自instagram、adidas Originals提供

2015年底，adidas Originals結合了Micro Pacer、Rising Star、Boston Super三款鞋的特色，打造了初代NMD鞋。全球鞋迷都為之瘋狂，而且在亞洲地區，還因為有了余文樂陳冠希等人的穿著帶起效應，導致一鞋難求，甚至是出現了離譜的炒作價格，一代「神鞋」就這樣誕生了。

爾後，NMD鞋還經歷過演變， 推出R1、City Sock款式，以及再掀起XR1系列，更曾吸引了殿堂級潮牌mastermind JAPAN推出聯名款。一時間不認識NMD的人，不了解潮鞋的人也都認識了它，可以說是帶起球鞋炒賣濫觴的鞋款之一。那幾年，年度熱門鞋款之中，總有NMD的一席之地，後來還有嘻哈歌手P董（Pharrell Williams）的加持，維持一定熱度。然而，潮流跟流行一樣，總會被人淡忘的時刻，攤開球鞋交易平台AREA 02公佈的2021球鞋綜合排名榜單，已不見NMD身影，甚至在2020年的第三季熱門鞋款中，adidas Originals沒有一雙鞋排進前10名。

而最後一次，NMD出現在消費者的視線內，是去年8月與Pharrell Williams聯名，紀念新專輯推出的N.E.R.D.鞋款，至此後就再無消息，直至adidas Originals無預警的曝光了全新NMD S1鞋款。從釋出的圖片，很明顯的外型已和過去熟悉的樣式，截然不同了，除了鞋面仍是一體成型的3D立體Primeknit襪套式設計，脫胎自Rising Star鞋的大底，由經典Marathon Trail戶外鞋底，加上招牌BOOST中底科技，改以半透明TPU材質包覆。還輔以薄荷綠與石碳灰的配色，呈現出未來感，因此又讓鞋迷開始討論起這雙鞋。

然而，P董不愧是熱門潮鞋推波助瀾的好手，早在NMD S1鞋款正式曝光前，就在自己的社交平台上，搶先曬出adidas Originals與他個人品牌HUMANRACE聯名的特殊配色NMD S1鞋。算是為了這雙「平價版」的新鞋款先鋪路，炒起消費者想購買的慾望。全新的adidas Originals NMD S1鞋，也即將於2月25日全球同步開賣，是否能延續神鞋傳說，引發搶購，相信市場也都在等著看。

NMD S1鞋輔以薄荷綠與石碳灰的配色，呈現出未來感。圖／adidas Originals提供
NMD S1鞋輔以薄荷綠與石碳灰的配色，呈現出未來感。圖／adidas Originals提供
Pharrell Williams搶先曬出adidas Originals與他個人品牌HUMANRACE聯名的特殊配色NMD S1鞋。圖／摘自instagram
Pharrell Williams搶先曬出adidas Originals與他個人品牌HUMANRACE聯名的特殊配色NMD S1鞋。圖／摘自instagram
全新的adidas Originals NMD S1鞋，於2月25日全球同步開賣，6,200元。圖／adidas Originals提供
全新的adidas Originals NMD S1鞋，於2月25日全球同步開賣，6,200元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals NMD S1鞋，鞋面仍是一體成型的3D立體Primeknit襪套式設計。
adidas Originals NMD S1鞋，鞋面仍是一體成型的3D立體Primeknit襪套式設計。
由經典Marathon Trail戶外鞋底，加上招牌BOOST中底科技，改以半透明TPU材質包覆。圖／adidas Originals提供
由經典Marathon Trail戶外鞋底，加上招牌BOOST中底科技，改以半透明TPU材質包覆。圖／adidas Originals提供

adidas 社交 品牌 余文樂 陳冠希
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