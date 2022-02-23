adidas推出NMD進化版潮鞋 有望再造另一個神話嗎？

2015年底，adidas Originals結合了Micro Pacer、Rising Star、Boston Super三款鞋的特色，打造了初代NMD鞋。全球鞋迷都為之瘋狂，而且在亞洲地區，還因為有了余文樂、陳冠希等人的穿著帶起效應，導致一鞋難求，甚至是出現了離譜的炒作價格，一代「神鞋」就這樣誕生了。

爾後，NMD鞋還經歷過演變， 推出R1、City Sock款式，以及再掀起XR1系列，更曾吸引了殿堂級潮牌mastermind JAPAN推出聯名款。一時間不認識NMD的人，不了解潮鞋的人也都認識了它，可以說是帶起球鞋炒賣濫觴的鞋款之一。那幾年，年度熱門鞋款之中，總有NMD的一席之地，後來還有嘻哈歌手P董（Pharrell Williams）的加持，維持一定熱度。然而，潮流跟流行一樣，總會被人淡忘的時刻，攤開球鞋交易平台AREA 02公佈的2021球鞋綜合排名榜單，已不見NMD身影，甚至在2020年的第三季熱門鞋款中，adidas Originals沒有一雙鞋排進前10名。

而最後一次，NMD出現在消費者的視線內，是去年8月與Pharrell Williams聯名，紀念新專輯推出的N.E.R.D.鞋款，至此後就再無消息，直至adidas Originals無預警的曝光了全新NMD S1鞋款。從釋出的圖片，很明顯的外型已和過去熟悉的樣式，截然不同了，除了鞋面仍是一體成型的3D立體Primeknit襪套式設計，脫胎自Rising Star鞋的大底，由經典Marathon Trail戶外鞋底，加上招牌BOOST中底科技，改以半透明TPU材質包覆。還輔以薄荷綠與石碳灰的配色，呈現出未來感，因此又讓鞋迷開始討論起這雙鞋。