1970傳奇再現！芝柏Casquette 把汽車儀表台酷炫上手

從流線的超級跑車到電玩遊戲，1970到1980年代總給人無限的歡樂時光。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）將品牌於1970年代的經典Casquette腕表重新復刻，搭配全新石英機芯，並以陶瓷與五級鈦金屬為表殼材質，將太空時代的流線、科技，並搶先於品牌電商網站兩周獨賣，炒熱話題。

1976年前問世的Casquette腕表在問世後僅生產兩年至1978年，當時這款腕表可顯示小時、分鐘、秒鐘、星期和日期，並以1970年代流線美式肌肉跑車的「儀表台」為靈感，讀取時間必須由側面、而非腕表的正上方，帶給人讀取汽車儀表板的另類樂趣，當年並有聚碳酸酯（Makrolon）、黃金與精鋼三種版本，風格兼容於復古與未來。

2021年時，芝柏曾與改裝品牌Bamford Watch Department合作，推出一款Casquette腕表Only Watch慈善拍賣特別款，表殼使用了鍛造碳和鈦金屬，並搭配以鈦金屬按鈕，最後並在2021年的Only Watch慈善拍賣會上拍出10萬瑞士法郎、折合台幣約302萬9,000元的高價。