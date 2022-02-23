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1970傳奇再現！芝柏Casquette 把汽車儀表台酷炫上手

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
芝柏（Girard Perregaux）將品牌於1970年代的經典Casquette腕表重新復刻，並搶先於品牌電商兩周獨賣，炒熱話題。圖 / 芝柏表提供（合成圖）
芝柏（Girard Perregaux）將品牌於1970年代的經典Casquette腕表重新復刻，並搶先於品牌電商兩周獨賣，炒熱話題。圖 / 芝柏表提供（合成圖）

從流線的超級跑車到電玩遊戲，1970到1980年代總給人無限的歡樂時光。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）將品牌於1970年代的經典Casquette腕表重新復刻，搭配全新石英機芯，並以陶瓷與五級鈦金屬為表殼材質，將太空時代的流線、科技，並搶先於品牌電商網站兩周獨賣，炒熱話題。

1976年前問世的Casquette腕表在問世後僅生產兩年至1978年，當時這款腕表可顯示小時、分鐘、秒鐘、星期和日期，並以1970年代流線美式肌肉跑車的「儀表台」為靈感，讀取時間必須由側面、而非腕表的正上方，帶給人讀取汽車儀表板的另類樂趣，當年並有聚碳酸酯（Makrolon）、黃金與精鋼三種版本，風格兼容於復古與未來。

2021年時，芝柏曾與改裝品牌Bamford Watch Department合作，推出一款Casquette腕表Only Watch慈善拍賣特別款，表殼使用了鍛造碳和鈦金屬，並搭配以鈦金屬按鈕，最後並在2021年的Only Watch慈善拍賣會上拍出10萬瑞士法郎、折合台幣約302萬9,000元的高價。

好消息是，現在我們有了更親民的選擇：新款Casquette 2.0腕表將以陶瓷與五級鈦金屬為材質，搭配新款GP03980-1474石英機芯，表款僅在按下按鈕時才將顯示時間，因此將可節約電池使用量。根據官方新聞資料表示，假若按鈕平均每日按壓20次，電池壽命約可達2年。表款將採限量生產820只，並從2月22日至3月7日止，先於品牌官方網站電商獨家販售，此後才在芝柏表全球各地部分授權零售店開啟發售，訂價則為14萬5,000元。

五級鈦金屬的表殼背面，並有芝柏與表廠所在地拉紹德封（La Chaux-de-fonds）字樣與限量編號。圖 / 芝柏表提供
五級鈦金屬的表殼背面，並有芝柏與表廠所在地拉紹德封（La Chaux-de-fonds）字樣與限量編號。圖 / 芝柏表提供
表款以1970年代流線美式肌肉跑車的「儀表台」為靈感，讀取時間必須由側面、而非腕表的正上方。圖 / 芝柏表提供
表款以1970年代流線美式肌肉跑車的「儀表台」為靈感，讀取時間必須由側面、而非腕表的正上方。圖 / 芝柏表提供
芝柏Casquette 2.0腕表將以陶瓷與五級鈦金屬為材質，搭配新款GP03980-1474石英機芯，訂價則為14萬5,000元，限量820只。圖 / 芝柏表提供
芝柏Casquette 2.0腕表將以陶瓷與五級鈦金屬為材質，搭配新款GP03980-1474石英機芯，訂價則為14萬5,000元，限量820只。圖 / 芝柏表提供

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