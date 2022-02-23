7-ELEVEN攜手「請客樓、辰園、紫艷中餐廳」 推聯名新品

超商聯名鮮食話題不斷，7-ELEVEN從去年至今已與多家米其林星級餐廳、星級飯店、必比登推薦等人氣餐飲品牌跨界合作超過20款特色餐點，以「性價比高」、「口味媲美專門店」兩大優勢，深受不少懂吃的嘗鮮客喜愛與回購，迄今累計超過千萬人次體驗聯名鮮食魅力。7-ELEVEN即日起更將攜手台北喜來登「請客樓」、「辰園」及台北W飯店「紫艷中餐廳」推出「星級饗宴」系列聯名新品，新品上市可享OPEN POINT會員優惠，更加入統一集團「愛的分享週」主題活動，2月28日前購買指定商品單筆滿222元持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付結帳享85折優惠，結帳金額滿222元再加碼贈22點，活動期間加碼OPEN POINT會員消費滿額天天抽鑽戒活動，獎項總價值超過百萬元。

7-ELEVEN去年首度與台北喜來登大飯店旗下兩大熱門餐廳聯名，將連續4年蟬聯米其林二星的「請客樓」、米其林餐盤推薦餐廳「辰園」店內經典菜色延伸變化為「星級超商料理」，讓名廚手路菜通過超商製程技術，微波加熱就能輕鬆上桌。當中最熱賣的就屬以請客樓招牌麻油雞飯變化而成的「請客樓—麻油雞飯糰（49元）」，是去年網友熱議的人氣品項，上市未滿一年銷售業績已突破億元。

看好港式粵菜深獲消費者喜愛，7-ELEVEN「星級饗宴」邀請米其林團隊粵籍主廚合作指導，以辰園餐廳內知名代表性美食「廣式燒味拚」當中的玫瑰油雞為主題，細心講究食材、調味、烹調手法等細節，結合7-ELEVEN經典定番商品「握便當」、「御便當」的特色規格，推出「握便當—辰園玫瑰油雞（59元）」、「辰園—玫瑰油雞飯（89元）」兩款新品；辰園玫瑰油雞為米其林主廚特別指導配方，使用紅蔥、薑爆香後加入多種中藥材及酒香醃製，再以麥芽糖烘烤呈現道地油雞的金黃色澤與香氣，配菜方面則使用粵式功夫菜作法，首次以蠔油入菜，讓消費者感受經典道地、吮指回味的五星滋味。

為了讓星級餐點更貼近超商客群，7-ELEVEN持續精進優化風味，同時滿足民眾輕自煮料理需求，將一般家庭不易料理烹煮的菜色開發成為可直接微波加熱的冷凍食品，並透過主廚料理手法指導提升風味層次。7-ELEVEN首度攜手台北W飯店「紫艷中餐廳」許政堂主廚監製口味開發粵式名菜「瑤柱珍珠荷葉糯米飯（售價179元）」，糯米飯與雞腿肉丁、香菇粒、干貝絲使用祕方醬料拌炒後，以大片荷葉包裹蒸熟，每一口都能嚐到荷葉清香，除了於7-ELEVEN門市冷凍販售之外，同步上架i預購平台更便利購買。