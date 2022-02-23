劍潭37年「阿淑小吃」熄燈！ 人氣「肉絲便當」成絕響

台北高人氣的庶民小吃又少一間！位於劍潭的小吃店「阿淑小吃」近日宣佈，因身體因素考量，於2月正式結束營業，結束長達37年的時光。隨著消息一出，許多粉絲也感到不捨，表示「天啊，好不捨！」、「中午才想說要吃阿淑肉絲飯的說...」

阿淑小吃店創立於1985年，店內提供有肉絲飯、什錦燴飯、肉絲炒麵、牛肉炒麵等餐點，價格多落於百元以下。其中使用溫體豬肉製作的「炒肉絲」，因食材入味、鑊氣足，更是成為阿淑小吃的明星招牌餐點，吸引許多客人專程前來品嚐，或是外帶「肉絲便當」回家，乃是劍潭極具人氣的排隊小吃店，也曾登上日本旅遊書籍。在google地圖上，累積有超過700則評論，平均獲得4.6顆星。