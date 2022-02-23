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劍潭37年「阿淑小吃」熄燈！ 人氣「肉絲便當」成絕響

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
阿淑小吃以「肉絲便當」最為招牌。圖／讀者士林半步癲提供
阿淑小吃以「肉絲便當」最為招牌。圖／讀者士林半步癲提供

台北高人氣的庶民小吃又少一間！位於劍潭的小吃店「阿淑小吃」近日宣佈，因身體因素考量，於2月正式結束營業，結束長達37年的時光。隨著消息一出，許多粉絲也感到不捨，表示「天啊，好不捨！」、「中午才想說要吃阿淑肉絲飯的說...」

阿淑小吃店創立於1985年，店內提供有肉絲飯、什錦燴飯、肉絲炒麵、牛肉炒麵等餐點，價格多落於百元以下。其中使用溫體豬肉製作的「炒肉絲」，因食材入味、鑊氣足，更是成為阿淑小吃的明星招牌餐點，吸引許多客人專程前來品嚐，或是外帶「肉絲便當」回家，乃是劍潭極具人氣的排隊小吃店，也曾登上日本旅遊書籍。在google地圖上，累積有超過700則評論，平均獲得4.6顆星。

儘管獲得許多粉絲的青睞、陪伴許多人成長，但是阿淑小吃的女兒、同時身兼插畫家的「三條的水曜日和進行曲」發文表示，由於父親身體因素的考量，阿淑小吃在2022年的2月正式結束營業，由衷謝謝各位，長久以來對肉絲便當的喜愛和阿淑小吃的支持。隨著停業消息出爐後，也引起粉絲不捨，直呼「吃不到阿淑小吃的便當了」

阿淑小吃發布停業公告，引起粉絲不捨。圖／擷取自三條的水曜日和進行曲粉絲頁
阿淑小吃發布停業公告，引起粉絲不捨。圖／擷取自三條的水曜日和進行曲粉絲頁

小吃 便當 日本
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