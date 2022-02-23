手機號碼有520免費送龍蝦！王品集團13品牌3月祭優惠

王品集團3月提供超級好康，13品牌優惠滿滿。鐵板燒品牌「夏慕尼」於3月1日至4月30日的平日，推出愛的密語活動。3月凡手機號碼有「520」，4月凡手機號碼有「931」，只要有任兩個數字，消費兩客套餐即贈價值1,200元的「波士頓龍蝦」。

「品田牧場」於3月1日至4月30日期間，每週二舉辦豬排滿腹日，憑臉書、Line活動畫面，享「厚切腰內豬排套餐」飽飽價338元 （原價388元）。

「王品牛排」即日起至4月30日，舉辦鮑貝饗宴，憑臉書、Line活動畫面消費套餐，款待「香煎鮑魚佐干貝」乙份（價值558元）。日料品牌「藝奇」即日起至4月30日，舉辦花見旨味活動，憑臉書、Line活動畫面消費2客極上/名物套餐，贈和牛佐櫻花鹽乙份（價值550元）。

「原燒O-NiKU」、「Oh my！原燒」，推出「海味之冠」，3月1日至3月15日於「王品瘋美食APP」發放活動票券，3月15日至4月30日憑券前往全台17家門店，消費多人套餐，即可享99元加購價值256元的「生猛鮑魚兩顆」優惠。

燒肉餐廳「肉次方」3月1日至3月31日，新加入肉次方官方line帳號即贈好禮2擇1，憑券內用就送「西西里番茄酥嫩雞翅」一支，或憑券外帶贈「巧克力布朗尼」一份。

平價鐵板燒「hot 7」於3月1日至4月30日鐵粉魷禮，憑王品瘋美食活動優惠券，消費2客套餐贈極鮮魷魚。

天冷吃鍋，不論是香濃的「札幌起司牛奶鍋」，或是椒麻辛香的「青花椒麻辣鍋」，A5和牛吃到飽，王品都能滿足你。

和牛火鍋吃到飽領導品牌「和牛涮」3月1日至4月30日，周一至周四下午5點前入座，憑和牛涮官方LINE好友優惠券消費3客以上（含）極上和牛/頂級和牛套餐，即招待日本頂級A5和牛乙份（價值599元）。

「聚北海道鍋物」3月8日至3月14日內用消費雙人肉瀑布聚或海陸瀑布聚套餐，即贈限量情人節御守，白色情人節讓情人們甜蜜蜜。

精品麻辣鍋「青花驕」即日起至12月31日消費滿600元，即可獲得LINE好友點數一點，累積滿5點贈送青花驕特色綜合丸，累積滿10點贈送日本北海道干貝乙份。

年輕台式潮鍋「尬鍋」即日起至4月30日，消費滿400元可獲得尬鍋LINE好友點數一點，集滿4點可兌換肉品增量50%，集滿8點可兌換尬鍋海鮮拼盤乙份。

和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣」即日起至12月31日，加入LINE好友獲得集點卡，內用消費滿1,000即贈一點，集滿5點可獲得「生啤酒」乙杯（價值130元）兌換券、集滿10點可獲得「和牛無限嚮套餐」升級「海陸頂級嚮套餐」乙次（價值898元）兌換券。