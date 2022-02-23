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Uber Eats又可以用LINE Pay支付了！滿額送紅包再享限時加碼最高6%點數回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
為慶祝LINE Pay支付服務重新上線，將發出30萬份紅包、首6日加碼LINE POINTS 6%回饋及Uber Eats App新用戶滿額折優惠。圖／LINE Pay提供
為慶祝LINE Pay支付服務重新上線，將發出30萬份紅包、首6日加碼LINE POINTS 6%回饋及Uber Eats App新用戶滿額折優惠。圖／LINE Pay提供

LINE Pay支付服務即日起逐步重新上線Uber Eats，消費者現在在Uber Eats App上訂購可以採用包含LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付，歡慶服務重新上線，祭出加碼最高LINE POINTS 6%回饋、30萬份紅包抽LINE POINTS大放送、新用戶滿額折等優惠，經常使用美食外送服務、靈活運用點數經濟的消費者可別錯過！

自2月28日至3月29日止，於Uber Eats App消費，結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、簽帳金融卡付款，單筆消費滿299元即可獲贈紅包1份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點（每帳號最高限得30份紅包和LINE POINTS 280點），預計將發出30萬份紅包。活動期間首6日（2月28日至3月5日）再推出限時加碼活動，使用LINE Pay付款，單筆消費滿299元即可享LINE POINTS 1%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡或聯邦賴點卡，可再獲額外加碼的LINE POINTS 5%點數回饋，總計最高可享LINE POINTS 6%點數回饋。另外，針對首次下載Uber Eats App的新用戶，2月28日至3月29日期間，只要於Uber Eats App使用LINE Pay付款並輸入指定優惠碼「LINEPAY150」，即可獲得2次單筆訂單滿299元可折抵150元的優惠，優惠序號於輸入14天內有效，使用期限至3月29日，相當於最高享有300元優惠折抵。

而近日外送雙平台強打的訂閱制，Uber Eats除了於3月底前推出「優饗方案」年訂閱制7.5折搶先購，更加碼從即日起至3月底前針對「優饗方案」以及「雙享方案」會員推出專屬優惠活動，祭出範圍囊括美食、生鮮雜貨、乘車的9大超殺優惠。其中，外送訂單消費滿額399元並輸入「會員餓餓」可享3次100元優惠折抵；外帶自取輸入「外帶好餓」享3次7折優惠，單筆消費最高折抵100元。首購生鮮雜貨之會員消費滿100元，輸入「生鮮很餓」就可享有1次最高5折優惠，單筆消費金額須滿100元，單筆消費最高折抵150元；會員輸入「生鮮餓餓」即享有2次7.5折優惠，單筆消費金額須滿250元，單筆最高折100元。而針對搭車用戶，整個3月新用戶輸入「優饗三百」可獲乘車優惠1趟最高折抵300元；輸入「優饗高雄小黃」，則可獲得高雄優步小黃乘車優惠2趟150元折抵優惠。

另外，平台也首次推出「優步儲值金Uber Cash」點數優惠活動，訂閱會員除了享Uber Eats精選商家訂單滿199元無限次0元外送費優惠外，於即日起至3月28日，於Uber Eats店家消費滿350元，可享訂單消費金額6%等值的優步儲值金，可之後抵用在Uber或Uber Eats上的消費金額。3月31日前還有超過千家人氣精選餐廳會員獨享優惠，以及於熱門精選餐廳消費，結帳前輸入指定優惠碼，會員獨享單筆最高折抵50元之整單7.5折優惠（可使用2次）。

Uber Eats與LINE Pay宣布即日起再次合作，共同提供用戶更便捷安全的行動購物及支付服務。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與LINE Pay宣布即日起再次合作，共同提供用戶更便捷安全的行動購物及支付服務。圖／Uber Eats提供

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