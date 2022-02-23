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動感超人公仔造型悠遊卡 明日起獨家在7-11限時預購

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，明日起獨家在7-11限時預購。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，明日起獨家在7-11限時預購。圖／悠遊卡公司提供

蠟筆小新系列悠遊卡再出神品，繼去年「巧克比餅乾盒造型悠遊卡」造成搶購後，悠遊卡公司再推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，自2月24日起獨家在7-11便利超商限時預購，每張499元。

日本動漫世界中，最知名的5歲小孩莫過於野原新之助，而動感超人是小新最崇拜的超級英雄，不但在小新每每陷入危機時會伸出援手，也會與小新一同並肩作戰，絕招「動感光波」更是打敗無數壞蛋。

悠遊卡公司還原動感超人英姿，推出「動感超人公仔造型悠遊卡」。高8公分的動感超人穿上精巧藍綠紅配色超人服，面罩、手套、腰帶樣樣齊全，再裝進小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，讓粉絲擁有開箱的新鮮感。

動感超人公仔造型悠遊卡自2月24日11時起至3月1日止，獨家在7-11的ibon生活便利站開放限時預購，每張499元，每次限購5張，將依照購買順序陸續取貨（詳細取貨日期與方式依通路公告為準）。

悠遊卡公司推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，明日起獨家在7-11限時預購。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，明日起獨家在7-11限時預購。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，明日起獨家在7-11限時預購。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，明日起獨家在7-11限時預購。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 日本 超商
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