動感超人公仔造型悠遊卡 明日起獨家在7-11限時預購

蠟筆小新系列悠遊卡再出神品，繼去年「巧克比餅乾盒造型悠遊卡」造成搶購後，悠遊卡公司再推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，自2月24日起獨家在7-11便利超商限時預購，每張499元。

日本動漫世界中，最知名的5歲小孩莫過於野原新之助，而動感超人是小新最崇拜的超級英雄，不但在小新每每陷入危機時會伸出援手，也會與小新一同並肩作戰，絕招「動感光波」更是打敗無數壞蛋。

悠遊卡公司還原動感超人英姿，推出「動感超人公仔造型悠遊卡」。高8公分的動感超人穿上精巧藍綠紅配色超人服，面罩、手套、腰帶樣樣齊全，再裝進小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，讓粉絲擁有開箱的新鮮感。