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日本職人來示範 彩繪砥部燒下月視訊教學

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌陶博館與日本愛媛縣砥部町觀光協會合作推動陶藝傳習，於3月12日雙方跨海合作辦理「砥部燒釉下彩繪」視訊工作坊。圖／陶博館提供
新北市鶯歌陶博館與日本愛媛縣砥部町觀光協會合作推動陶藝傳習，於3月12日雙方跨海合作辦理「砥部燒釉下彩繪」視訊工作坊。圖／陶博館提供

新北市鶯歌陶博館與日本愛媛縣砥部町觀光協會合作推動陶藝傳習，於3月12日雙方跨海合作辦理「砥部燒釉下彩繪」視訊工作坊，由日本專業職人即時介紹、示範如何繪製砥部燒，報名費300元，即日起開放50位對日本陶藝有興趣的民眾報名參加，作品還可以帶回家作生活美器。

「砥部燒」是來自日本四國地區愛媛縣砥部町傳承240年的陶瓷工藝，被指定為國家傳統工藝品和縣內無形文化資產。陶瓷器的主要特徵是在輕透的白瓷上反覆塗佈淡藍色的顏料，清新素雅的紋樣和簡樸的器物型式，讓砥部燒在日本的日常生活用品界中相當具有人氣。

工作坊能體驗沉浸式學習日本陶藝文化的樂趣，課程中提供學員彩繪的豬口杯坯體，是由當地切割砥石所殘留的石粉製成的磁器，專程由日本空運來台。

陶博館長張啟文表示，受疫情影響，出國遊玩、體驗異國文化成為夢想，為持續推動陶藝文化交流，陶博館與日本合作推出「砥部燒釉下彩繪」工作坊，安排日本專業職人採跨海視訊，即時介紹、示範砥部燒彩繪方式，民眾同步體驗彩繪樂趣，再由陶博館燒製後，就能將作品帶回家。

日本 陶藝
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