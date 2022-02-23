桂冠「芝麻、花生冰淇淋大福」登場 現省48元還免運

延續去年夏天將湯圓融入冰淇淋中的概念，今年春季「桂冠」再結合日式和菓子的概念，全新推出「芝麻冰淇淋大福」和「花生冰淇淋大福」兩款新品，讓民眾感受到「湯圓冰著吃也好吃」的樂趣與新吃法。為慶祝新品上市，還有4入組現省48元、免運費等優惠。

以「湯圓」為招牌的桂冠，2021年首度跨足冰品市場，推出「桂冠冰菓室」。今年桂冠則以傳統的芝麻、花生口味湯圓進行延伸，同時結合日式冰淇淋大福的概念，新推出「芝麻冰淇淋大福」、「花生冰淇淋大福」。兩款新品以帶有堅果顆粒口感、滋味香醇的芝麻／花生內餡，搭配上第二層的芝麻／花生奶冰與冰涼麻糬皮，交織出豐富的清涼滋味，每盒1入59元、2入組118元。