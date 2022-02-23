全家便利商店限量開賣「馬祖老酒香腸」！再推「老酒風味拿鐵」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

受疫情影響無法出國，民眾瘋國內跳島，享受偽出國氛圍，日前甫開展、由連江縣政府及文化總會主辦「馬祖國際藝術島」即日起登場，全家便利商店以在地美味共同響應，將馬祖在地食材老酒風味入料，化身香腸攤，首次推出「馬祖老酒™香腸」，全台限量6萬支，以及限量15萬杯、能享受大人味咖啡的「Let’s Café老酒風味拿鐵」，更與當地指標名店「日光春和」、「好食人家」合作開發2款鮮食，並同步於全家便利商店App「全+1」、電商平台導入馬祖特色名產，將馬祖特色美味帶給全台消費者。

香腸是許多人逛夜市、老街少不了的美食之一，「馬祖老酒™香腸」選用國產豬肉搭配低溫醃漬至熟成的馬祖老酒，酒香入味、美味有嚼勁，全台限量推6萬支，即日起至3月8日特價35元；同樣選用老酒風味，Let’s Café推出全新的台式特調「Let’s Café老酒風味拿鐵」，以馬祖老酒™結合經典拿鐵，濃厚咖啡香中品嚐得到柔順的老酒香甜，冷熱風味大不同，熱熱喝一口暖心暖胃，冰飲有如獨特台式調酒咖啡，熱飲售價55元（中杯）、冰飲售價60元（大杯），限量15萬杯，即日起至3月8日推會員優惠價45元。

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全家便利商店此次鮮食商品與當地名店「日光春和」、「好食人家」合作開發，呈現道地口味，其中「紅寶石炒飯」以馬祖經典概念，將紅槽融入米飯快火拌炒，如同紅寶石般粒粒分明，搭配特製紅槽炸雞肉、馬祖冬蔬，呈現獨有的外島風情，售價89元；麵食則推出「老酒三杯雞拌麵」，添加老酒的秘製三杯醬汁，拌入麵條、雞腿肉及蒜炒高麗菜，售價89元。

為了讓更多人能輕鬆品嘗到島嶼美食，全家便利商店App「全+1」、電商平台「全家行動購」即日起也陸續推出多種馬祖美食，有在地必吃「馬祖老酒麵線」、「馬祖紅麴老酒醉雞腿」、「馬祖熟紅槽肉」；還有馬祖古早味小點「掐米」，推出黑芝麻佐枸杞、五香四川麻辣、黑胡椒海苔等6種口味，售價120元起，香香酥酥不黏牙，一指下訂就能品嘗到特色馬祖味。

228連假即將到來，全家便利商店即日起至2月28日於全台門市推出百項商品同品項第2件8元，包含熱門飲品Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶，另外還有多達130項的飲料、零食、日用品、冰品等，主打聯名系列「Kiri起司奶茶」、「海底撈酸梅湯」、「海底撈花椒奶茶雪糕」等，以及人氣商品FamilyMart Collection的700ml罐裝茶飲、FamilyMart Collection氣泡水系列、義美豆奶系列、可口可樂、黑松沙士等飲料，另外還有「UCC法式深焙濾掛式咖啡」（售價79元）、「蘇菲超熟睡超薄棉柔28cm」（售價99元），比1折還便宜。