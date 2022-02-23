3月上旬緩解蛋荒？ 陳吉仲曝日本進口雞蛋的來源

北部蛋荒，經過這波寒流更為吃緊，農委會表示，緊急從澳洲、美國、日本調蛋共雞蛋500多萬顆應急，而外界關心的日本蛋，是從日本三重縣、非禽流感疫區進口，食品安全無虞。

農委會今舉辦「第二屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮 」，農委會主委陳吉仲受訪時表示，去年11月就發現蛋量稍嫌不足，就做了市場調節，1月中下旬時，因為氣溫變化大，還有禽流感發生，1月底就規劃專案進口，預計2月底到3月底間，會進口日本蛋300萬顆、澳洲200萬顆蛋，美國也空運100萬顆雞蛋，大概總數500多萬顆進口，會陸續抵台。

陳吉仲說，日本進口的雞蛋，只有三重縣的某一個畜牧場的蛋雞，這牧場位置距離禽流感地區至少超過150公里以上，且日本要經過相關的防檢疫規範來到邊境，食藥署跟農委會也會配合，依照食藥署的規範，生鮮雞蛋可以進口的國家也只有這3個，所以就是確保沒有疫病，從食品安全的角度方式專案進口調節，這些雞蛋也不會流通到市場，主要是做食品加工使用。

他表示，過年前至今，許多雞蛋是向食品加工廠調度，一天2300萬到2400萬的需求量中，有10%至15%用於食品加工或液蛋，因此之前農委會向食品工廠調度，所以進口雞蛋全數做加工食品用，從邊境進來後，直接運輸到食品加工廠，不會有疫病問題。

由於缺蛋嚴重，市面上蛋價上揚，白蛋一箱(200顆)喊價900、1000元；紅蛋甚至1200元，未來雞蛋價格是否回不去了？陳吉仲表示，目前的雞蛋產地價格每台斤36.5元，加上農委會的獎勵金3元，農民正努力生產，供應雞蛋給全國消費者，如果缺蛋時，少數業者沒有依照這樣價格在哄抬，行政院消保會或公平會會針對目前市價情勢進行調查，若農委會有資料，也會提供給這兩單位。

為了安撫蛋農，農委會先調高2元蛋價，又補助3元飼料，卻未針對蛋商給予輔導引發不滿，陳吉仲說，因為缺蛋事件，蛋農、蛋商在農委會開過非常多次會議，大家有共識，先把生鮮雞蛋調用給民眾所需，未來在運輸，會針對冷鏈體系建置儲存量能，讓雞蛋保存期限多增加一個月，未來，缺蛋的狀況會大幅減少；冷鏈建置是從生產端到通路到銷售端，蛋商也是這其中一環，也能申請相關補助，不是金額直接補助，而是建置整個產銷體系設備，提供給相關產業團體、通路業者申請。

他表示，雞蛋不足的狀況，會在3月上旬有效改善，下午他將召開記者會，公布目前的母雞數量、產蛋量，因為疫病送到化製廠的量；他預計明天以後，中南部的天氣開始好轉，雞蛋不足狀況會好轉。