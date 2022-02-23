國際婦女節探討性平與永續 世界宗教博物館推沙龍論壇

為響應國際婦女節，世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作，將於3月5日上午以「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」為主題辦理2場沙龍論壇，邀請對性別平等、女性主義有興趣的民眾參與，一同探討女性在不同領域的特別見解與想法。

宗博館際事務處副主任陳瑞琳指出，女性除肩負個人、家庭、職場的責任，也需共同正視當今全球氣候變遷、人類如何互助共生與地球一起永續發展，這次特別邀請各領域傑出表現的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，實踐宗博館創辦人心道法師倡議的尊重、包容、博愛精神。

陳瑞琳說明，活動當天將於上午10時到12時之間，第一場子題「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」，邀請月亮屋創辦人李安妮（An-ny Lee）、台灣大學共同教育中心通識教育組戴可馨博士（Dr. Malabika Das）、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲（Christie Chang）擔任與談人，3人各在女性自覺、身心靈整合、宗教等不同領域有非凡見解。

第二場子題「改變職場的敘事方式」，與談人包括台灣亞洲交流基金會訪問學人胡莎娜（Sana Hashmi）、台中市食農教育發展協會創會理事長呂木蘭（Lu Mu Lan）、全球智慧城市聯盟副秘書長陳佳惠（Anita Chen）、來自巴基斯坦的台灣大學化學系博士生思依達（Syeda Zehra），4位分別在公共政策、永續農業、智慧城市發展、寶特瓶回收再生等領域有獨到想法。

陳瑞琳提到，論壇全程以中英文進行，邀請專人同步口譯，免費入場，歡迎民眾線上報名（https://forms.gle/A2Uujfa8kwYdiTMx5），時間至2月28日截止。另外，館方在論壇前也特別安排神聖的「女神祈福儀式」（Devi Puja），為全體參加者祝福。