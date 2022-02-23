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國際婦女節探討性平與永續 世界宗教博物館推沙龍論壇

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作舉辦婦女節活動，主視覺海報由來自瓜地馬拉的國立臺灣藝術大學學生桑如雅（Jerusha Nicole）設計。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作舉辦婦女節活動，主視覺海報由來自瓜地馬拉的國立臺灣藝術大學學生桑如雅（Jerusha Nicole）設計。圖／世界宗教博物館提供

為響應國際婦女節，世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作，將於3月5日上午以「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」為主題辦理2場沙龍論壇，邀請對性別平等、女性主義有興趣的民眾參與，一同探討女性在不同領域的特別見解與想法。

宗博館際事務處副主任陳瑞琳指出，女性除肩負個人、家庭、職場的責任，也需共同正視當今全球氣候變遷、人類如何互助共生與地球一起永續發展，這次特別邀請各領域傑出表現的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，實踐宗博館創辦人心道法師倡議的尊重、包容、博愛精神。

陳瑞琳說明，活動當天將於上午10時到12時之間，第一場子題「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」，邀請月亮屋創辦人李安妮（An-ny Lee）、台灣大學共同教育中心通識教育組戴可馨博士（Dr. Malabika Das）、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲（Christie Chang）擔任與談人，3人各在女性自覺、身心靈整合、宗教等不同領域有非凡見解。

第二場子題「改變職場的敘事方式」，與談人包括台灣亞洲交流基金會訪問學人胡莎娜（Sana Hashmi）、台中市食農教育發展協會創會理事長呂木蘭（Lu Mu Lan）、全球智慧城市聯盟副秘書長陳佳惠（Anita Chen）、來自巴基斯坦的台灣大學化學系博士生思依達（Syeda Zehra），4位分別在公共政策、永續農業、智慧城市發展、寶特瓶回收再生等領域有獨到想法。

陳瑞琳提到，論壇全程以中英文進行，邀請專人同步口譯，免費入場，歡迎民眾線上報名（https://forms.gle/A2Uujfa8kwYdiTMx5），時間至2月28日截止。另外，館方在論壇前也特別安排神聖的「女神祈福儀式」（Devi Puja），為全體參加者祝福。

陳瑞琳補充，當日晚上7時到10時在台北紅房餐酒館，也有安排「女力」藝展開幕及音樂饗宴，藝展透過書畫、攝影、陶藝等作品，探索藝術家對女力的詮釋，晚場活動需入場費，民眾可上網報名（https://redroomtaipei.neticrm.tw/en/civicrm/event/register?id=62&reset=1）。

響應國際婦女節，世界宗教博物館將於3月5日舉辦2場沙龍式論壇。圖／世界宗教博物館提供
響應國際婦女節，世界宗教博物館將於3月5日舉辦2場沙龍式論壇。圖／世界宗教博物館提供

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