「鳴日廚房」開賣秒殺！8梯、432席完售 候補近200人

雄獅旅遊最新美學觀光列車「鳴日廚房」，今（23）日上午10時正式開賣，首波8梯次、432席座位，開賣15分鐘內全數銷售一空，候補人數達近200人。此行程團費不低，一日遊每人15,800元，2日每人37,900元起。

臺鐵美學觀光列車「鳴日號」主打五星服務與體驗，雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日起試營運。首波與晶華國際酒店集團合作，嚴選列車沿途在地特色食材製作餐點，並巧妙結合窗景與行經路線規劃菜單與餐序，提供旅客耳目一新的美食旅遊饗宴。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，「鳴日廚房」不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上列車，無論餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試完成，並以列車窗景為題，讓旅客在飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力。

鳴日廚房餐車服務首波與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房菁華饗宴」，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等入菜，並強調上菜時序，旅客可以邊欣賞龜山島蔚藍海景，邊品嘗蘇澳漁港新鮮漁獲；抵達花蓮時，還能吃到紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點。

「鳴日廚房」分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，展現靜謐優雅的低調奢華美學。