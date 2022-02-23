快訊

評／通姦除罪化的下一步是外遇合法化？談逐漸過時的配偶權

勒索麥當勞7060萬遭判刑 消防夫妻想「賠10萬」換和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蠟筆小新粉絲注意！動感超人公仔造型悠遊卡超Q登場 24日起7-ELEVEN獨家預購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
動感超人公仔造型悠遊卡特別裝在小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，連開箱都充滿趣味。圖／悠遊卡公司提供
動感超人公仔造型悠遊卡特別裝在小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，連開箱都充滿趣味。圖／悠遊卡公司提供

經典動漫蠟筆小新粉絲注意啦！蠟筆小新系列悠遊卡再出神品，繼去年「巧克比餅乾盒造型悠遊卡」造成民眾瘋搶之後，這次悠遊卡公司腦筋動到小新心目中的超級英雄「動感超人」上，宣布將推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，自2月24日起至3月1日止，獨家在7-ELEVEN的ibon生活便利站預購，售價499元，每次限購5張，想搶先收藏手腳可要快！

蠟筆小新最崇拜的超級英雄「動感超人」，不但在小新每每陷入危機時會伸出援手，也會與小新一同並肩作戰，絕招「動感光波」更是打敗無數壞蛋。此次悠遊卡公司還原動感超人英姿，推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，將動感超人帶到現實世界，身高8公分的動感超人穿上精巧藍綠紅配色超人服，面罩、手套、腰帶樣樣齊全，再裝進小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，讓粉絲擁有開箱的新鮮感。吊飾鑰匙圈設計還可以掛在包包上隨身攜帶，讓粉絲們隨時重溫兒時回憶、帶來滿滿動力。

身高8公分的Q版動感超人製作細節不馬虎。圖／悠遊卡公司提供
身高8公分的Q版動感超人製作細節不馬虎。圖／悠遊卡公司提供
動感超人公仔造型悠遊卡自2月24日起獨家在7-ELEVEN的ibon生活便利站預購，售價499元。圖／悠遊卡公司提供
動感超人公仔造型悠遊卡自2月24日起獨家在7-ELEVEN的ibon生活便利站預購，售價499元。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡
>

延伸閱讀

momo購物網「線上動漫祭」漫畫、公仔、周邊商品5折起

7-ELEVEN首推「蠟筆小新」全店集點 積木公仔、迴力車限時999元全套入手

迪士尼公仔、Hello Kitty磁鐵 網讚早期超商贈品大贏全聯公仔

全聯公仔遭酸「負責醜聯盟」 網友異想天開賦予新生命

相關新聞

新古典精湛工藝 成就高質感現代居所

對於主述高質感、生活舒適度的現代居宅設計而言，周邊環境地段優勢、人文和建築特色，都是必須納入整體規劃的靈魂項目，特別是此建築主要出自紐約白派建築大師Richard Meier之手，除了自身獨一無二的地標意識，同時象徵著簡潔、純粹為上的時代精神，更是YHS設計團隊由外而內瀰漫式發想...

蠟筆小新粉絲注意！動感超人公仔造型悠遊卡超Q登場

經典動漫蠟筆小新粉絲注意啦！蠟筆小新系列悠遊卡再出神品，繼去年「巧克比餅乾盒造型悠遊卡」造成民眾瘋搶之後，這次悠遊卡公司...

台中最美「城市綠迷宮市集」來了 成網紅新景點

台中捷運綠線通車將滿周年，帶動沿線美食與旅遊商機，其中市政府站二號出口近期多了一處周末限定新景點，800多坪的「理仁美感...

Club Med全新5座度假村登場 遊日本、馬爾地夫全面6折

各國邊境陸續鬆綁，後疫情的旅遊時代即將來臨。全包式假期領導品牌Club Med日前針對468名受訪者進行「後疫情旅遊意向...

全台唯一「羊駝證婚」 宜蘭綠舞戶外婚禮超萌

想辦場獨一無二、終身難忘的世紀婚禮，在可愛萌寵羊駝的見證下許下永恆誓約，不用大老遠飛出國，在宜蘭綠舞國際觀光飯店就有這款...

人人都能當「飯店試住員」 台中悅樂旅店60間免費住

即將於3月23日正式營運的台中悅樂旅店，2月25日至3月15日徵詢試住員。條件簡單，只要在LINE官方帳號搜尋「悅樂旅店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。