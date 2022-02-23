蠟筆小新粉絲注意！動感超人公仔造型悠遊卡超Q登場 24日起7-ELEVEN獨家預購

經典動漫蠟筆小新粉絲注意啦！蠟筆小新系列悠遊卡再出神品，繼去年「巧克比餅乾盒造型悠遊卡」造成民眾瘋搶之後，這次悠遊卡公司腦筋動到小新心目中的超級英雄「動感超人」上，宣布將推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，自2月24日起至3月1日止，獨家在7-ELEVEN的ibon生活便利站預購，售價499元，每次限購5張，想搶先收藏手腳可要快！

蠟筆小新最崇拜的超級英雄「動感超人」，不但在小新每每陷入危機時會伸出援手，也會與小新一同並肩作戰，絕招「動感光波」更是打敗無數壞蛋。此次悠遊卡公司還原動感超人英姿，推出「動感超人公仔造型悠遊卡」，將動感超人帶到現實世界，身高8公分的動感超人穿上精巧藍綠紅配色超人服，面罩、手套、腰帶樣樣齊全，再裝進小新最喜歡的「巧克比餅乾盒」中，讓粉絲擁有開箱的新鮮感。吊飾鑰匙圈設計還可以掛在包包上隨身攜帶，讓粉絲們隨時重溫兒時回憶、帶來滿滿動力。 身高8公分的Q版動感超人製作細節不馬虎。圖／悠遊卡公司提供 動感超人公仔造型悠遊卡自2月24日起獨家在7-ELEVEN的ibon生活便利站預購，售價499元。圖／悠遊卡公司提供