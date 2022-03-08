收藏老宅體驗回甘價值！看「台南謝宅」謝文侃的收藏哲學，入手慕赫13年限量原酒時間風味是首選

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／陳立凱提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老物品之所以能擁有被收藏的價值，主要在於情感與時間的淬煉，收藏台南老宅並重新賦予價值的「台南謝宅」創辦人謝文侃，一手將老宅打造成台南最值得造訪的新價值，他一步步打造台南成為島內移民的首選，以獨到眼光看出老宅的珍藏之處。對於收藏，謝文侃重視背後的時間與情感、風味，正如慕赫推出的「月影狼嘯 慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒」以近2百年的獨門2.81蒸餾工藝，一步步淬煉出藏家搶著入手的單一麥芽威士忌。

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謝文侃提到自己最珍藏的物品，原來是「聖戰士五獅合體」的超合金機器人，對他來說，這也是一圓小時候的夢想，當時只因為很難取得五獅合體，所以成為個人收藏的珍品。

但隨著成長、學習與生活背景的歷練之後，謝文侃如今再看五獅合體的超合金機器人，著重的是細節、結構與其中的製作工藝，都讓人驚豔於時間與技藝的重要性，如同謝文侃品味的慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒，當時間與釀酒工藝的激盪，呈現出最值得珍藏的威士忌。

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談到珍藏的價值，長大後把老屋視為重要收藏品的謝文侃，認為收藏的價值來自於回憶、情感與時間，每件物品都要與自己有感情上的交流，甚至能提煉出回憶，加上時間的醞釀，看著自己收藏的物品，「永遠回甘，才是收藏的最重要價值所在」。

而「慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒」，正是謝文侃眼中，最值得入手為第一件慕赫收藏的藏品，有著長達13年的醞釀，極具藝術感的包裝，還是首次以13年年份原桶強度熟成的限量原酒，不僅非常稀有，更具有話題與故事性。

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一品酩慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒，謝文侃馬上就驚豔到非常順口的口感，而且一入喉，風味就在口腔、鼻腔中炸開來，整體層次分明，也讓人回憶起為人生努力打拼，最終獲得完美成就的瞬間，兼具情感與工藝面，加上歷經13年的醞釀，讓謝文侃品嘗後，印象深刻，不僅想要自己收藏，更希望送給最珍視的朋友們，一起分享絕佳藏品。

平常就會品飲威士忌的謝文侃，對於慕赫一直有著很深的印象，光從瓶身上，就能感受到不同，方形瓶身，以及入口後的高度記憶口感，都讓他深深著迷。

此次「慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒，從包裝上就能看出用心，月影與狼嘯的插畫，運用在包裝上，就增添更高的收藏價值」謝文侃表示，而他也提到，威士忌就是「大人系的品酒」，著重的是其中的風味底蘊，及其背後的蒸餾工藝，難怪一喝過，就讓人深深著迷。

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「慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒」一入口，先能品嘗到醇厚圓潤的香氣，以及木質香調，此時如同野獸出籠般，幕赫經典的鹹味與肉脂香氣隨之散發出來，並結合石楠花香與香草芬芳，整體口感豐富多元，悠長的尾韻，讓人彷彿感受到月夜的沈穩安逸氣息。

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謝文侃認為，或許每個人心中，都有自己想要珍藏的物品，卻不一定馬上入手，但時間與情感，卻絕對無法替代，如同「慕赫13年單一麥芽威士忌限量原酒」，慕赫的13年原酒，在市場上已經非常稀有，且歷經時間淬煉，透過威士忌更能串連起多樣的情感，「找到特殊價值，與自己產生連結，每件珍藏品都能為自己帶來絕佳的生活體驗」。

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