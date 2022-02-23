台中最美「城市綠迷宮市集」來了 成網紅新景點

台中捷運綠線通車將滿周年，帶動沿線美食與旅遊商機，其中市政府站二號出口近期多了一處周末限定新景點，800多坪的「理仁美感聚落市集」以綠植栽打造的歐式綠意迷宮祕境，吸引民眾打卡，現場還集結在地小農、特色餐飲、手作課程，以及現場Live音樂表演等，開放民眾周末免費逛。

「理仁美感聚落」周末市集位於在台中市西屯區大墩二十街、大恩街口（台中捷運綠線政府站前二號出口），2月20日至4月17日每周六、日上午11時到下午 5時，開放民眾參與。

「理仁美感聚落」周末市集，除了歐式綠迷宮網紅景點好玩，集結在地小農、特色餐飲，其中還有人氣咖啡進駐，搭配簡約純白攤位及戶外座位的組合，彷彿成了限定露天咖啡館，每日中午還能近距離欣賞樂手現場Live音樂表演。

理仁建設表示，活動現場延續品牌理念，特別規劃一處貨櫃展間，介紹理仁美感聚落土地的故事。這片基地未來的建築將取名為「L House」，L取名自前地主夫妻，93歲的賴姓前地主談起60年前騎著鐵馬沿著惠來溪支線尋覓農地、購地遇波折的過程，就像一部時代紀錄片。