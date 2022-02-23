Club Med全新5座度假村登場 遊日本、馬爾地夫全面6折

各國邊境陸續鬆綁，後疫情的旅遊時代即將來臨。全包式假期領導品牌Club Med日前針對468名受訪者進行「後疫情旅遊意向調查」，其中，若邊境再次開放，有超過6成民眾有意於半年內安排海外旅遊；而根據Google2021亞太區旅遊趨勢洞察報告顯示，未來各國入境隔離管制，將提高出國旅遊的成本，後疫情時代下境外旅遊不再「說走就走」，「秘境奢旅」將成主流。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，相較於疫情前的城市踩點行程，人們更渴望前往隱私性高且腹地廣大的定點深度遊。Club Med看準「秘境奢旅」市場，加速拓展全球版圖，橫跨四大洲的5座頂級度假村全新開幕。

其中，3座頂級度假村分別為「加拿大魁北克夏洛瓦」、「印度洋塞席爾」以及「法國拉赫茲耶爾」。首度插旗加拿大的「魁北克夏洛瓦」，3.5億年前歷經隕石撞擊、地殼變動與冰川侵蝕，造就了獨特的自然景觀，魁北克夏洛瓦被聯合國教科文組織納入世界生態圈保護區之列。

英國凱特王妃蜜月勝地「印度洋塞席爾」，也被《國家地理雜誌》評選為「一生必去的50個地點之一」，旅客可深入聖安妮島熱帶叢林，體驗身心合一的瑜珈與冥想，或在全球少數古老的海洋保育區域中參與珊瑚復育計畫，一島一度假村的奢華設定，讓這座私人島嶼遺世獨立又保有隱私與靜謐。

至於坐落於法國和義大利邊境的「法國拉赫茲耶爾」，則是Club Med在阿爾卑斯山上第18座滑雪度假村，可180度眺望群山銀白雪景，滑雪只要30分鐘，即可穿越邊境抵達義大利古鎮拉特烏伊萊，體驗法義邊境文化。

此外，「中國麗江」則位於雲南核心地帶，保存完好的千年古城中，有著迷人的納西文化。另一座則擁有世界級冰雪資源的「中國長白山」，是全球三大粉雪基地之一，滑雪後的體驗更精彩，包括長白山火山溫泉、人蔘雞湯，以及世界級的火山口湖天池。

為了搶攻疫後出國潮，Club Med針對10月底前出發的陽光海島假期，推出「日本、馬爾地夫食宿全面6折」，日本石垣島、日本北海道Tomamu、馬爾地夫卡尼島、馬爾地夫芬尼芙別墅等度假村更特別加碼房型限時升等優惠，2月底前搶訂補10%價差即可升等麗緻房型，現省萬元。

滑雪客最期待的2023年雪季也已開賣，日本北海道Tomamu、Sahoro兩間滑雪度假村食宿7折，3月底前搶訂更享私人滑雪課程8折優惠。