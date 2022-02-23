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全台唯一「羊駝證婚」 宜蘭綠舞戶外婚禮超萌
想辦場獨一無二、終身難忘的世紀婚禮，在可愛萌寵羊駝的見證下許下永恆誓約，不用大老遠飛出國，在宜蘭綠舞國際觀光飯店就有這款全台唯一的「羊駝戶外證婚專案」。
宜蘭綠舞將源自日本那須特色的羊駝婚禮，融入證婚儀式中。新人與親友們可徜徉藍天與蘭陽平原、如夢似幻的戶外度假氛圍裡。婚禮一開始，羊駝將化身傳遞幸福的使者，帶著婚戒緩緩進入會場，新人與親友在萌寵見證下互許終身。飯店也為新人量身打造「主廚手作婚禮蛋糕」，接著在戶外場地舉辦證婚雞尾酒會，以最貼近大自然的證婚儀式，完成終身大事。
這套全台唯一的「羊駝戶外證婚專案」專案，套裝價32,999元，除有專業團隊打造婚禮流程，另包含50人份迎賓雞尾酒會、證婚儀式司儀等。另有「情定愛戀婚宴專案」每桌13,800+10%起，達20桌以上再贈蜜月客房一睌。
相關資訊可洽：0905-401-138或03-960-3808轉6506。
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