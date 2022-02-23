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人人都能當「飯店試住員」 台中悅樂旅店60間免費住

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
悅樂旅店招募飯店試住員，將於正式營運前連續6天、每天10間、開放60間會員獨家試住。圖／台中悅樂旅店提供
悅樂旅店招募飯店試住員，將於正式營運前連續6天、每天10間、開放60間會員獨家試住。圖／台中悅樂旅店提供

即將於3月23日正式營運的台中悅樂旅店，2月25日至3月15日徵詢試住員。條件簡單，只要在LINE官方帳號搜尋「悅樂旅店OLAH Poshtel」、加入好友並完成「悅樂會員」資料綁定，於對話框輸入「報名台中悅樂開幕試住活動」，就可獲得刮刮樂1張，總計將招待60位會員，於3月17日至3月22日期間，免費搶先入住全新完工的台中悅樂旅店雙人房1晚。

悅樂旅店表示，為感謝近4千位悅樂會員支持，同時也期望透過飯店試住員提供飯店回饋意見，幸運抽中的悅樂會員可邀請1位親友一同入住，飯店也將依人數招待隔日早餐。

台中悅樂旅店於試住期間，每日最多開放10間客房供中獎會員預訂，會員可任選陽光或活力雙人房住宿1晚，中獎會員須自行致電台中悅樂旅店完成訂房；若當日開放名額已額滿，將提供其他日期選擇。

位於台中市中區的台中悅樂旅店，距台中火車站步行約5分鐘，共計41間客房，包括雙人、四人及背包客鋪位房型。飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格，除了1樓搭配全新開設的悅樂咖啡外，全舘配備自動入住設備、全館免費WIFI、藍芽音響、全天咖啡茶飲供應、共享廚房、共享工作空間、展演舞台、自助洗衣房、免費租借單車多樣特色服務。

入會網址：https://lin.ee/wNlZl0R

特色空間「書想室」。圖／台中悅樂旅店提供
特色空間「書想室」。圖／台中悅樂旅店提供
位於一樓的「悅樂咖啡」。圖／台中悅樂旅店提供
位於一樓的「悅樂咖啡」。圖／台中悅樂旅店提供

咖啡 共享廚房
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