「2022黑金派對」50＋獲獎巧克力、冠軍咖啡一次滿足

全台最大巧克力盛會，去年掀起甜點、巧克力控話題的「黑金派對」，將於3月11日至13日在台北新光三越A9回歸，第二屆串聯國內外超過 50家頂級巧克力、獨立甜點、冠軍咖啡、精緻酒飲品牌，帶來各種限定品項。

黑金派對是由Eatpire風格美食指南主辦，這回陣容包括席捲ICA世界巧克力大賽多項大獎的數十個台灣精緻品牌，Evergreen 台中長榮桂冠、TERRA土然、Le Ruban法朋以外，國內外Bean to Bar與單一產區頂級巧克力，像是阿聯酋頭等艙指定品牌Pacari、巴黎百年名店Cluizel Paris也都在內，加上冠軍咖啡師與亞洲50大酒吧VWI by CHADWANG、吧沐 BARMOOD Taipei等強強聯手，要帶來巧克力的味覺狂想。

台灣本土葡萄酒品牌「威石東」與「COFE」聯手特別研發「木杉葡萄 x 東方美人茶」木杉東美巧克力。肉品專家「肉大人」化身「肉到家」，聯手 「Auro Chocolate」打造展場專屬「巧克力咖哩」和「黑金雞肉莫雷醬」，還有台北多間法式甜點名店推出的各種限定甜點，像是「吳一無二WUnique」帶來的「茶金與藍山」。

2022黑金派對首發陣容

｜巧克力｜

Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊、Evergreen 長榮桂冠酒店 台中、法國柯茲 Cluizel Paris、厄瓜多 Pacari、TERRA 土然、Cacao Barry 可可巴芮、Fu Wan Chocolate、CACAI CACAO、香草騎士巧克力工坊 x 香草家、Auro Chocolate 奧洛頂級巧克力、Theo & Philo 希歐費洛精品巧克力、Chocoholic 巧克哈客、LIN MINGYI Chocolate、七見櫻堂 nksdchoco、Feeling18 度 C 巧克力 茆師父洋菓子工房、歌劇巧克力 Chocolaterie de l'Opera、拾米屋 Sheme House、酣甜醇品 Sweet Lush

｜甜點、咖啡、酒與飲品｜

BARMOOD Taipei、VWI by CHADWANG、無向酒吧 Bar Without、L'atelier d'À ma façon 焙窩手工甜點、威石東酒莊 Weightstone、HERZMOMENT 笛瑟甜點工坊、元寶食品、苗林行、肉到家 Meat Casa、酉鬼啤酒 UGLY HALF BEER、托凱酒業、全統西點麵包 Chuan Tung、Graham's 法蘭絲葡萄酒 st. Finesse Wine、Douglas Laing、聯馥食品、珠寶盒法式點心坊 Boîte de bijou、Jouons Ensemble 稻町森法式甜點舖、WUnique Pâtisserie 無一無二法式甜點、小後苑 Backyard Jr.、Take Five 五方食藏

2022黑金派對The Great Chocolate，即日起開放購票，早鳥票160元內含黑金市集單日入場資格同時加贈100元會場消費折抵券等。

日期：2022/3/11 - 3/13

時間：每日12:00-20:00