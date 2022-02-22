搶先看！PlayStation VR2頭戴裝置設計公開 白色流線外型與PS5超搭

PlayStation稍早於官方部落格公開了新一代VR頭戴裝置「PlayStation VR2」以及PlayStation VR2 Sense控制器的產品設計圖。新一代VR裝置的整體外型與PS5純白流線外觀的設計概念更趨一致，PS5主機採用平整邊緣，因其設計是要置放於平坦表面，而PS VR2頭戴裝置的設計更強調圓度，與控制器均採用「球狀」外觀，代表玩家進入虛擬實境世界時所感受到的360度視角，也讓配戴體驗更加舒適並且賞心悅目。

官方表示，這次仔細平衡了第一代PS VR頭戴裝置的重量，讓PS VR2變得更輕薄並設計可調整的簡單頭帶，可調整式眼罩可將眼罩區域置於離臉部更近或更遠的位置，立體聲耳機插孔的位置也維持不變，讓習慣第一代裝置的玩家們入手新商品時不至於感到陌生。

另外，則是在PS VR2頭戴裝置上添加了鏡頭調整轉盤等新功能，進一步提升舒適度，更方便調整讓視野最佳化。同時打造了更輕薄的設計，而且就算加入用於頭戴裝置回饋的全新內建馬達等新的附加功能，重量仍不增反略減。PS VR2頭戴裝置也在眼罩頂部和前方之間整合了新的通風口設計，可以通風並避免玩家沉浸於VR遊戲時鏡頭起霧。

PS VR2系統具有許多值得玩家們期待的新功能，包括4K HDR、110度視野，以及注視點渲染技術、更強大的內向外攝影機追蹤功能、全新PlayStation VR2 Sense技術功能，結合眼動追蹤、頭戴裝置回饋、3D音訊及創新直覺的PS VR2 Sense控制器，玩家可更直覺地進行遊戲互動，營造出栩栩如生的沉浸感。此外，PS VR2系統採用簡單的單線設置，讓連接至遊戲變得更加容易。