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吃辣暖身！全聯獨家限量開賣「小杜良品」麻辣鴨血 挑戰全宇宙最辣
氣溫冷颼颼，吃辣成為許多民眾的冬日暖身撇步，全聯福利中心看準民眾愛吃辣的喜好，宣布首度獨家引進由港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，共有2種辣度可購買，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」，其中「三級總統辣麻辣鴨血」號稱全宇宙最辣，即日起可在全台上千家門市限量搶購，2種口味首波限量各12,000包，每包特價169元，準備挑戰台灣人嗜辣程度。
由港星杜汶澤主理的個人品牌「小杜良品」，於去年3月開始販售麻辣鴨血到香港，沒想到一夕爆紅，首批2萬包竟在2小時內銷售一空，甚至反過來讓台灣粉絲也敲碗求購買。這次與全聯獨家合作上架，杜汶澤特別依照身邊親友反饋，將商品口味區隔化，推出2種辣度的麻辣鴨血，分別為溫和版「一級鄉民辣麻辣鴨血」與挑戰全宇宙最辣的「三級總統辣麻辣鴨血」，希望滿足不同嗜辣程度消費者的味蕾。
另外，全聯目前販售辣味商品也上看千樣，品類更是多元，根據內部數據統計，發現台灣人超愛吃辣味的泡麵與麻辣火鍋湯底，其中常溫火鍋湯底去年度熱銷前10名中，有超過一半以上都是麻辣口味。另外像是「農心辛拉麵」、「營多印尼辣味炒麵」、韓式泡菜、麻婆豆腐罐頭，以及日式辣味咖哩塊、麻辣零食、辣味水餃等經典辣味商品，也都是民眾熱愛的超熱銷商品。
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