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4人同行1人免費！樂軒「水炊軒」火鍋限時優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
水炊軒提供有日本A5和牛等多種肉品。圖／樂軒提供
水炊軒提供有日本A5和牛等多種肉品。圖／樂軒提供

寒冷的天氣總令人想要大啖暖身鍋物。樂軒旗下的火鍋餐廳「水炊軒」，自即日起至2月25日期間的午餐時段，推出「4人同行1人免費」的限時優惠，讓喜愛鍋物的民眾可以跟著親友們一同品嚐。

「水炊軒」自2020年9月於微風南山開幕，主打水炊鍋、壽喜燒、利尻昆布涮涮鍋等3種鍋物，搭配日本A5和牛、澳洲9+和牛、桂丁雞、西班牙伊比利豬等精選肉品，還有波士頓龍蝦、桂丁雞等食材，提供個人化的鍋物套餐，隨餐也會搭配季節蔬菜、特製雞肉丸與副餐，每套1,288元起。針對午間時段，水炊軒也提供商業午餐，包括有桂丁雞水炊鍋、美國頂級雪花牛壽喜燒、美國Prime去骨牛小排＋澳洲國王蝦涮涮鍋等不同選擇，每套588元起。

為了迎接連假到來，水炊軒自即日起至2月25日期間，推出「4人同行，1人免費」的平日午餐優惠，讓民眾可以輕鬆享受日式鍋物的滋味。（套餐以低價者折抵，服務費依原價計算）

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