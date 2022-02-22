這蘭姆酒單喝很可以 Don Papa波特桶發行

來自菲律賓內格羅斯（Negros）島的蘭姆酒Don Papa，一直是老饕心目中不可錯過的精彩蘭姆酒，不但單喝很可以，用來搭配法料、甜點也都不成問題。

Don Papa這個品牌，是由是知名法國大酒商人頭馬君度（Rémy Cointreau）的前全球行銷總監Stephen Carroll所創立。他當年去到內格羅斯島，發現當地肥沃的火山灰土壤滋養出優質甘蔗與蔗糖，搭配上熱帶海島氣候，根本是得天獨厚的蘭姆酒產地，因此動了在這裡生產蘭姆酒的念頭。

這款最新發行的Don Papa蘭姆酒波特桶（Port Cask），以糖蜜為基底進行發酵，經由柱狀蒸餾器蒸餾後，先在波本桶熟陳2年，之後再換桶至波特桶熟陳5年。

該酒款酒色呈現深邃的棕色，具有黑糖、黑巧克力、成熟紅色漿果與新鮮香草莢的氣味，帶有類似新鮮水果抹上一層薄薄的黑糖的風味。尾韻細膩綿長，在口中繚繞後收甘，令人回味再三。

除了Don Papa波特桶以外，Don Papa先前也發行過Don Papa雪莉桶（Sherry Cask）、Don Papa黑麥桶（Rye Cask）、Don Papa珍稀桶（Rare Cask）、Don Papa Rum…等酒款。

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