聽新聞
test
0:00 / 0:00
前所未見的LV形象照？《魷魚遊戲》鄭浩妍演繹「厭世臉」的高度存在感
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出2022年春夏廣告形象照，在《魷魚遊戲(Squid Game)》爆紅時火速簽下的鄭浩妍（鄭好娟），也以厭世臉演繹怪誕又趣味的形象圖，在閃閃發亮的背景中，展現服裝主體的視覺張力。
去年因《魷魚遊戲》在全球掀起狂潮，主演之一的鄭浩妍IG粉絲數也從40萬暴增至今2,349萬，高居韓國女星排行冠軍，以1千萬的差距遙遙領先亞軍李聖經，路易威登早先看準了她的魅力，由她擔綱全球品牌大使，在這次David Sims掌鏡拍攝的2022春夏廣告形象照中，鄭浩妍的確也成為搶眼的臉孔，演出者還包括氣質獨特的Stacy Martin，以及女星Samara Weaving等人，在繽紛多彩的背景中，表現風格前衛、散發濃厚六〇年代普普藝術風的圖像，動感十足的舞步則巧妙呼應春夏系列的浮誇舞會蓬裙。
2022春夏女裝秀發表之時，燦爛奢華的水晶燈場景令人印象深刻，神秘的頭飾與墨鏡，像是引領人們穿越時空走進法國宮殿的化妝舞會，在紙醉金迷的氛圍中，交錯的是刺繡、鑲嵌金屬等精緻面料反射的光暈，宮廷風格的蕾絲、薄紗、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕剪裁等細節，是既時髦又復古的單品，巨幅裙撐結構更是令人眼睛一亮，也成為這次形象照片的主角；此外，全新的Petite Malle East West包款、嶄新配色Coussin手袋與輕巧的Twist手袋，更成為春夏配件的焦點，在高、低跟Moonlight涼鞋的翩然舞步中，成為亮眼點綴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言