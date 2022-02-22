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前所未見的LV形象照？《魷魚遊戲》鄭浩妍演繹「厭世臉」的高度存在感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
位居韓國女星IG粉絲數冠軍的鄭浩妍（右1），成為2022春夏路易威登女裝形象圖的亮點。圖／LV提供
位居韓國女星IG粉絲數冠軍的鄭浩妍（右1），成為2022春夏路易威登女裝形象圖的亮點。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出2022年春夏廣告形象照，在《魷魚遊戲(Squid Game)》爆紅時火速簽下的鄭浩妍（鄭好娟），也以厭世臉演繹怪誕又趣味的形象圖，在閃閃發亮的背景中，展現服裝主體的視覺張力。

去年因《魷魚遊戲》在全球掀起狂潮，主演之一的鄭浩妍IG粉絲數也從40萬暴增至今2,349萬，高居韓國女星排行冠軍，以1千萬的差距遙遙領先亞軍李聖經，路易威登早先看準了她的魅力，由她擔綱全球品牌大使，在這次David Sims掌鏡拍攝的2022春夏廣告形象照中，鄭浩妍的確也成為搶眼的臉孔，演出者還包括氣質獨特的Stacy Martin，以及女星Samara Weaving等人，在繽紛多彩的背景中，表現風格前衛、散發濃厚六〇年代普普藝術風的圖像，動感十足的舞步則巧妙呼應春夏系列的浮誇舞會蓬裙。

2022春夏女裝秀發表之時，燦爛奢華的水晶燈場景令人印象深刻，神秘的頭飾與墨鏡，像是引領人們穿越時空走進法國宮殿的化妝舞會，在紙醉金迷的氛圍中，交錯的是刺繡、鑲嵌金屬等精緻面料反射的光暈，宮廷風格的蕾絲、薄紗、緞帶、蝴蝶結、多層次的蛋糕剪裁等細節，是既時髦又復古的單品，巨幅裙撐結構更是令人眼睛一亮，也成為這次形象照片的主角；此外，全新的Petite Malle East West包款、嶄新配色Coussin手袋與輕巧的Twist手袋，更成為春夏配件的焦點，在高、低跟Moonlight涼鞋的翩然舞步中，成為亮眼點綴。

鄭浩妍手中拿著銀色的Coussin手袋，厭世臉具有高辨識度。圖／LV提供
鄭浩妍手中拿著銀色的Coussin手袋，厭世臉具有高辨識度。圖／LV提供
Moonlight涼鞋是春夏女裝的亮眼點綴。圖／LV提供
Moonlight涼鞋是春夏女裝的亮眼點綴。圖／LV提供
2022春夏女裝就像穿越時空走進浮誇的宮殿化妝舞會。圖／LV提供
2022春夏女裝就像穿越時空走進浮誇的宮殿化妝舞會。圖／LV提供
氣質獨特的Stacy Martin（左1）也參與了路易威登2022春夏女裝的形象圖拍攝。圖／LV提供
氣質獨特的Stacy Martin（左1）也參與了路易威登2022春夏女裝的形象圖拍攝。圖／LV提供
色彩濃烈復古的Coussin手袋，是2022春夏的重點包款。圖／LV提供。圖／LV提供
色彩濃烈復古的Coussin手袋，是2022春夏的重點包款。圖／LV提供。圖／LV提供
2022春夏女裝是穿越時空的排列組合，包括九◯年代的丹寧褲、八◯年代的波卡圓點。圖／LV提供
2022春夏女裝是穿越時空的排列組合，包括九◯年代的丹寧褲、八◯年代的波卡圓點。圖／LV提供

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