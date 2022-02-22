前所未見的LV形象照？《魷魚遊戲》鄭浩妍演繹「厭世臉」的高度存在感

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出2022年春夏廣告形象照，在《魷魚遊戲(Squid Game)》爆紅時火速簽下的鄭浩妍（鄭好娟），也以厭世臉演繹怪誕又趣味的形象圖，在閃閃發亮的背景中，展現服裝主體的視覺張力。

去年因《魷魚遊戲》在全球掀起狂潮，主演之一的鄭浩妍IG粉絲數也從40萬暴增至今2,349萬，高居韓國女星排行冠軍，以1千萬的差距遙遙領先亞軍李聖經，路易威登早先看準了她的魅力，由她擔綱全球品牌大使，在這次David Sims掌鏡拍攝的2022春夏廣告形象照中，鄭浩妍的確也成為搶眼的臉孔，演出者還包括氣質獨特的Stacy Martin，以及女星Samara Weaving等人，在繽紛多彩的背景中，表現風格前衛、散發濃厚六〇年代普普藝術風的圖像，動感十足的舞步則巧妙呼應春夏系列的浮誇舞會蓬裙。