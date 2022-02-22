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邦瀚斯香港線上呈獻黃進曦畫展 直播走進畫中遠足山徑

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「麥理浩徑第十段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 200公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第十段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 200公分。圖／邦瀚斯提供

香港邦瀚斯（Bonhams）將於3月10至31日隆重呈獻「黃進曦‥麥理浩徑」線上展售會，展出香港藝術家黃進曦最新創作之逾40件壓克力畫作及紙上作品，以香港首條長途遠足徑「麥理浩徑」（The MacLehose Trail）為主題。麥理浩徑全長約100公里，共分為十段，作品以「一畫一段」方式紀錄藝術家途上旅程，也是首次系列性描述整道麥理浩徑風光。藝術家先以寫生稿現場創作，再憑記憶重新建構自身遊歷過的山徑風光。記憶的不準確性，反映藝術家自身的沈澱。

特別的是，此次展售會將以線上形式舉行。少部分精選作品將於3月10日起於至邦瀚斯官網展出，而其他作品則會透過社交媒體以「藝術家網絡登山團」逐一呈現。屆時，藝術家將帶領觀眾以現場直播的方式，帶領觀眾一起遊歷山徑。展覽開始後，將每天定時直播畫中麥理浩徑之不同細節，與觀眾從起點走到終點，直至3月31日結束前，觀眾都可隨時加入。

黃進曦2008 年畢業於香港中文大學藝術系，以現實的山林景致作為創作素材，畫中常有蜿蜒的山徑交錯在山丘之間，近年專注香港郊野寫生，加入想像，描繪人和自然之間的角力和共存，曾舉辦過多次個展。麥理浩徑於1979年啟用，以熱愛遠足的第25任港督麥理浩爵士（Murray MacLehose, Baron MacLehose of Beoch）命名。路線橫跨新界東西兩方，由東部西貢起，伸延至西部屯門，途中穿越八個郊野公園，每段難度各異，以山徑、石級、古道，水泥徑及馬路等相互連接。沿途景色多變豐美，既有高山海灣、亦有水塘古道，為香港最具代表性的長途遠足徑，並獲「國家地理」雜誌評為世界二十條夢想遠足徑之一。

「麥理浩徑第六段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 120公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第六段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 120公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第二段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 200公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第二段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 200公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第一段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 150公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第一段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 150公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第九段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 120公分。圖／邦瀚斯提供
「麥理浩徑第九段」，2022年作，壓克力彩畫布，150 x 120公分。圖／邦瀚斯提供

香港 藝術家 直播
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