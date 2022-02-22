邦瀚斯香港線上呈獻黃進曦畫展 直播走進畫中遠足山徑

香港邦瀚斯（Bonhams）將於3月10至31日隆重呈獻「黃進曦‥麥理浩徑」線上展售會，展出香港藝術家黃進曦最新創作之逾40件壓克力畫作及紙上作品，以香港首條長途遠足徑「麥理浩徑」（The MacLehose Trail）為主題。麥理浩徑全長約100公里，共分為十段，作品以「一畫一段」方式紀錄藝術家途上旅程，也是首次系列性描述整道麥理浩徑風光。藝術家先以寫生稿現場創作，再憑記憶重新建構自身遊歷過的山徑風光。記憶的不準確性，反映藝術家自身的沈澱。

特別的是，此次展售會將以線上形式舉行。少部分精選作品將於3月10日起於至邦瀚斯官網展出，而其他作品則會透過社交媒體以「藝術家網絡登山團」逐一呈現。屆時，藝術家將帶領觀眾以現場直播的方式，帶領觀眾一起遊歷山徑。展覽開始後，將每天定時直播畫中麥理浩徑之不同細節，與觀眾從起點走到終點，直至3月31日結束前，觀眾都可隨時加入。