7-ELEVEN「愛的分享週」織品、熱食餐飲享3大支付消費滿額85折
根據中央氣象局統計，今年大台北地區僅6天沒下雨，尤其北部與東部低溫持續，推升保暖抗寒商品需求大增。7-ELEVEN近期保暖織品、熱罐飲品與暖食熱湯買氣提升，如「極暖蓄熱抗菌發熱衣」、「現蒸地瓜」等均大受歡迎，搭配即日起至2月28日統一集團「愛的分享週」優惠活動，單筆消費滿額222元持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付結帳享85折優惠，熱賣商品「所長茶葉蛋」也加入限時消費滿額限量加贈OPEN POINT 22點回饋活動。
為滿足消費者保暖需求，7-ELEVEN整合「保暖織品」、「熱罐飲品」、「暖心食品」，保暖商品一站購足。7-ELEVEN熱銷款推薦保暖內刷毛的「極暖蓄熱抗菌發熱衣」（售價439元），添加發熱紗有效提升體感溫度，每到寒流銷量平均成長3～4倍，2月23日起再搭配「愛的分享週」活動限時優惠，持3大支付單筆消費滿222元再享85折，平均單件不到200元；居家、辦公室保暖神器力推「SOU·SOU萬用四季毯」，雙面針織既時尚又溫暖，售價990元。
掌握暖食商機，7-ELEVEN推「暖心食品」，適逢世界地瓜日，即日起至2月27日推出「現蒸地瓜」任選第2件2折活動，邀請消費者到3,800間門市享用美味的現蒸地瓜，採用在地的台農57號黃皮地瓜100%契作生產，更自即日起於186間門市限量推出季節限定有「地瓜界皇后」之稱、一年只收成兩次的栗香地瓜，紫紅色外觀皮薄肉細，口感鬆軟綿密並帶有栗子香氣，適合作為早餐或運動健身後點心。
另外，7-ELEVEN於超過2,000間商辦、交通轉運周邊門市擴大導入「所長經典茶葉蛋」，由來自新化的「所長茶葉蛋」專為超商客製化獨家的滷汁，嚴選十多種獨門比例中藥配方滷製，均勻入味、蛋黃綿密多汁，採部分門市限定販售，同步加入「愛的分享週」限時消費滿額限量加贈OPEN POINT 22點回饋。同時推薦搭配「熱罐飲品」溫暖味蕾，有咖啡、乳製品、果汁等多款熱飲選擇。
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