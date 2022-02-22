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新發現「宇宙最龐大星系」 天文館：銀河系的150倍

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
Alcyoneus星系的巨大電波瓣（橘色套色），畫面直徑約2500萬光年。圖／台北市天文館提供
Alcyoneus星系的巨大電波瓣（橘色套色），畫面直徑約2500萬光年。圖／台北市天文館提供

荷蘭萊頓天文台（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系，其範圍廣達1630萬光年，是目前已知宇宙中最龐大的星系，台北天文館表示，相較之下，我們所在的銀河系直徑僅10餘萬光年，足足比它小了150倍。

天文館表示，天文學家以希臘神話中的巨人「阿爾庫俄紐斯」(Alcyoneus)來稱呼這個巨獸級星系。是由位於歐洲的大型電波陣列(LOFAR)所發現，屬於電波星系。天文學家目前對這類星系尚不完全瞭解，推測在其中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度朝兩極方向噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。

天文館表示，一般星系的電波瓣僅約百萬光年，而Alcyoneus的電波瓣卻廣達1630萬光年，因而造就出這個龐大的星系，是我們所在的銀河系直徑僅10餘萬光年，足足比它小了150倍。

另外，天文館表示，除了難以想像的巨大星系外，最近天文學家還發現一顆本身只有不到300公里的小行星居然擁有3個月亮，罕見的超新星爆炸事件，銀河系在近千年內只出現過3次，但兩億光年外的某個星系居然半個月內就出現了3顆超新星。台北天文館將在2月26日舉辦的「宇宙紀事」講座活動中，詳細介紹這些宇宙神奇的新發現與3月奇特天象。

星系 天文館 黑洞
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