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momo購物網「線上動漫祭」漫畫、公仔、周邊商品5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「線上動漫祭」集結45,000項漫畫、公仔、周邊商品下殺5折起。圖／momo購物網提供
momo購物網「線上動漫祭」集結45,000項漫畫、公仔、周邊商品下殺5折起。圖／momo購物網提供

接續動漫展火熱商機，momo購物網舉辦「線上動漫祭」，2月至今站上動漫買氣年增近7成。為了讓還沒買夠的動漫迷買好買滿，2月28日前momo購物網網羅木棉花、東立出版社、台灣角川、BANPRESTO、LEGO等品牌，祭出逾45,000項漫畫、公仔、玩具、周邊商品等優惠5折起，還有多項獨家商品，包含咒術迴戰泡泡造型一卡通全系列、日本進口鬼滅之刃書寫組等。同時公布「momo動漫祭消費指標榜」，全球最夯動漫鬼滅之刃人氣居高不墜，Q版人物抱枕奪熱銷冠軍，無限列車劇場版1,000片拼圖緊追在後。

熱門IP商品攻占「momo動漫祭消費指標榜」，近年話題席捲全球的鬼滅之刃最受歡迎，包括人氣冠軍商品「MUSE木棉花鬼滅之刃Q版人物抱枕」，禰豆子、炭治郎、胡蝶忍等主角超萌身影躍上舒適柔軟抱枕，無論是帶到辦公室趴睡使用或當成沙發擺飾都適合；亞軍「MUSE木棉花無限列車劇場版1,000片拼圖」取自炎柱精彩戰鬥場面，拼圖的同時都能感受到熱血氛圍；第6名為日本進口「sun-star鬼滅之刃書寫收納組」，內含造型油性原子筆、五色便利貼、L型五夾層資料夾等。

具實用性的服飾、文具等周邊商品也展現熱絡買氣，人氣第3名為「MUSE木棉花進擊的巨人調查兵團短袖T-shirt」；第5名為「天竺鼠車車造型iPASS一卡通套組」，絨毛布的設計神複製角色外觀，並可用於搭乘大眾運輸、便利商店付款，可愛與實用指數滿點；第7名「MUSE木棉花關於我轉生變成史萊姆這檔事DIY木質筆筒螢幕架組」，粉嫩水藍色配上Q萌史萊姆身影，為日常帶來好心情。

漫畫單行本最新集數、番外篇也是動漫迷選購目標，電影版即將上映的「咒術迴戰0 」東京都立咒術高等專門學校拿下熱銷第8名；第9名則是動畫版最終章熱播中的「進擊的巨人34 完」；第10名為最新集數「ONE PIECE航海王101」。另外還有第4名LEGO樂高超級瑪利歐系列的路易吉冒險主機，搭配動感音效與表情變換的互動設計，是粉絲蒐藏、親子共樂最佳選擇。

momo購物網「線上動漫祭」集結漫畫、影音、文具及各式周邊商品5折起，還有momo獨家商品，像是咒術迴戰泡泡造型一卡通全系列、sun-star日本進口鬼滅之刃書寫組等。活動期間內單日不限金額消費即可參加登記抽星巴克100元電子禮券，單筆消費滿999元可參加登記抽任天堂Switch LITE主機。

momo購物網獨家「sun-star日本進口鬼滅之刃超值書寫組」，momo購物網「線上動漫祭」活動價390元。圖／momo購物網提供
momo購物網獨家「sun-star日本進口鬼滅之刃超值書寫組」，momo購物網「線上動漫祭」活動價390元。圖／momo購物網提供
咒術迴戰0東京都立咒術高等專門學校，momo購物網「線上動漫祭」活動價85元。圖／momo購物網提供
咒術迴戰0東京都立咒術高等專門學校，momo購物網「線上動漫祭」活動價85元。圖／momo購物網提供
LEGO樂高超級瑪利歐系列路易吉冒險主機，momo購物網「線上動漫祭」活動價1,600元。圖／momo購物網提供
LEGO樂高超級瑪利歐系列路易吉冒險主機，momo購物網「線上動漫祭」活動價1,600元。圖／momo購物網提供
MUSE木棉花鬼滅之刃無限列車劇場版1,000片拼圖（C版煉獄杏壽郎炎柱+猗窩座），momo購物網「線上動漫祭」售價400元。圖／momo購物網提供
MUSE木棉花鬼滅之刃無限列車劇場版1,000片拼圖（C版煉獄杏壽郎炎柱+猗窩座），momo購物網「線上動漫祭」售價400元。圖／momo購物網提供
sun-star日本進口鬼滅之刃書寫收納組，momo購物網「線上動漫祭」活動價360元。圖／momo購物網提供
sun-star日本進口鬼滅之刃書寫收納組，momo購物網「線上動漫祭」活動價360元。圖／momo購物網提供
進擊的巨人34完，momo購物網「線上動漫祭」活動價94元。圖／momo購物網提供
進擊的巨人34完，momo購物網「線上動漫祭」活動價94元。圖／momo購物網提供
ONE PIECE航海王101，momo購物網「線上動漫祭」活動價90元。圖／momo購物網提供
ONE PIECE航海王101，momo購物網「線上動漫祭」活動價90元。圖／momo購物網提供
momo購物網獨家「咒術迴戰泡泡造型iPASS一卡通」，全系列活動價1,000元。圖／momo購物網提供
momo購物網獨家「咒術迴戰泡泡造型iPASS一卡通」，全系列活動價1,000元。圖／momo購物網提供
MUSE木棉花鬼滅之刃Q版人物抱枕，momo購物網「線上動漫祭」2入組活動價799元。圖／momo購物網提供
MUSE木棉花鬼滅之刃Q版人物抱枕，momo購物網「線上動漫祭」2入組活動價799元。圖／momo購物網提供
iPASS一卡通—天竺鼠車車造型一卡通套組（馬鈴薯&西羅摩），momo購物網「線上動漫祭」售價1,200元。圖／momo購物網提供
iPASS一卡通—天竺鼠車車造型一卡通套組（馬鈴薯&西羅摩），momo購物網「線上動漫祭」售價1,200元。圖／momo購物網提供
MUSE木棉花關於我轉生變成史萊姆這檔事DIY木質筆筒螢幕架（A款史萊姆），momo購物網「線上動漫祭」售價780元。圖／momo購物網提供
MUSE木棉花關於我轉生變成史萊姆這檔事DIY木質筆筒螢幕架（A款史萊姆），momo購物網「線上動漫祭」售價780元。圖／momo購物網提供

鬼滅之刃 一卡通 購物網
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