哈根達斯2球38元！蜂蜜葡萄柚、蜂蜜黃桃玫瑰新品上市

春天的腳步逐漸到來，冰品品牌「哈根達斯」（Häagen-Dazs）首度以「蜂蜜」主軸，推出「蜂蜜葡萄柚冰淇淋」、「蜂蜜黃桃玫瑰冰淇淋」及「蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕」等3款新品，同時攜手Burt’s bees小蜜蜂爺爺，推出聯名「甜蜜蜂潮」禮盒，還有多款門市新品盤餐同步登場，增添餐桌春意。呼應婦女節即將到來，還有「雙球冰淇淋第2杯38元」的優惠。

哈根達斯本次的新品，首度加入天然蜂蜜為元素。其中「蜂蜜葡萄柚冰淇淋」以葡萄柚冰淇淋搭配嚴選天然蜂蜜，在平衡的滋味中注入一股香甜，杯裝345元、迷你杯115元；「蜂蜜黃桃玫瑰冰淇淋」使用香純蜂蜜搭配黃桃玫瑰冰淇淋，帶來春天的甜美氣息，杯裝345元、迷你杯115元；相同風味的「蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕」則在外皮包裹佈滿黃桃脆粒的巧克力風味脆皮，交織出多層次口感，每支115元。

哈根達斯本次也攜手彩妝保養品牌「Burt‘s Bees小蜜蜂爺爺」，推出「Häagen-Dazs x Burt‘s Bees 甜蜜蜂潮禮盒」。禮盒中內含蜂蜜葡萄柚冰淇淋迷你杯、蜂蜜黃桃玫瑰冰淇淋迷你杯、蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕，以及Burt‘s Bees人氣商品葡萄柚護唇膏、蜂蜜護唇膏、玫瑰紅塗鴉彩色唇膏，即日起於哈根達斯美麗華旗艦店與Burt’s bees 官方商城限定販售，售價999元。