鎖定連假宅家族！蝦皮購物「2.25商城狂購節」新品5折起

228三天連假即將到來，蝦皮購物瞄準連假宅家商機祭出「2.25商城狂購節」，推出「商城299元免運」、「商城85折券」、最高回饋2,000蝦幣的「蝦幣25倍回饋券」，再加碼超級新品5折起優惠等，iPhone 13驚爆價6,475元、原價12,900元的Apple Watch S7活動特價3,225元；2月25日於蝦皮商城下單滿額還有機會獲得價值24,900元的三星年度旗艦新機Samsung Galaxy S22。

蝦皮購物特別推出「開工萬元轉運金」遊戲，即日起至2月25日天天抽出商城85折券、商城299元免運券及商城品牌9折購物金，2月25日當天更加碼祭出Samsung Galaxy S22、蝦皮限定小橘盒－AHC超能A醛限定組等大獎。

蝦皮購物攜手百大品牌打造「開工、開學專區」祭出限時瘋搶最低5折優惠，原價1,614元的日本ARIEL超濃縮抗菌抗蟎洗衣精補充包限時優惠999元；歐可茶葉真奶茶綜合款福箱破盤價749元，一次擁有5種風味； MSI微星電競組合包集結耳麥、鍵盤、滑鼠等，優惠價2,490元；原價31,900元的Apple MacBook Air 13吋下殺破盤價7,975元。

2月25日當天再加碼超級新品下殺5折優惠，共有6個整點時段限時瘋搶，蝦皮限定小橘盒－AHC超能A醛限定組內含超進化A醛水凝乳、青春眼霜，原價3,680元、限時優惠1,698元。

三星年度旗艦新機Samsung Galaxy S22原價24,900元起，「2.25商城狂購節」於三星官方旗艦店下單，搭配使用商城折價券更划算。此外，蝦皮購物獨家與三星合作推出Samsung Galaxy S22新品獨家組合，包含Samsung Galaxy S22 8GB/128GB、Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800鍵盤套裝組（Wi-Fi版128GB）及Samsung Galaxy M12，原價60,380元、蝦皮購物獨家組合價只要55,390元。