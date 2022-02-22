快訊

英衛生大臣指「俄已開始侵略烏克蘭」 將祭出制裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鎖定連假宅家族！蝦皮購物「2.25商城狂購節」新品5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
鎖定連假宅家族，蝦皮購物「2.25商城狂購節」超級新品5折起，2月25日於蝦皮商城下單滿額還有機會獲得價值24,900元的三星年度旗艦新機Samsung Galaxy S22。圖／蝦皮購物提供
鎖定連假宅家族，蝦皮購物「2.25商城狂購節」超級新品5折起，2月25日於蝦皮商城下單滿額還有機會獲得價值24,900元的三星年度旗艦新機Samsung Galaxy S22。圖／蝦皮購物提供

228三天連假即將到來，蝦皮購物瞄準連假宅家商機祭出「2.25商城狂購節」，推出「商城299元免運」、「商城85折券」、最高回饋2,000蝦幣的「蝦幣25倍回饋券」，再加碼超級新品5折起優惠等，iPhone 13驚爆價6,475元、原價12,900元的Apple Watch S7活動特價3,225元；2月25日於蝦皮商城下單滿額還有機會獲得價值24,900元的三星年度旗艦新機Samsung Galaxy S22。

蝦皮購物特別推出「開工萬元轉運金」遊戲，即日起至2月25日天天抽出商城85折券、商城299元免運券及商城品牌9折購物金，2月25日當天更加碼祭出Samsung Galaxy S22、蝦皮限定小橘盒－AHC超能A醛限定組等大獎。

蝦皮購物攜手百大品牌打造「開工、開學專區」祭出限時瘋搶最低5折優惠，原價1,614元的日本ARIEL超濃縮抗菌抗蟎洗衣精補充包限時優惠999元；歐可茶葉真奶茶綜合款福箱破盤價749元，一次擁有5種風味； MSI微星電競組合包集結耳麥、鍵盤、滑鼠等，優惠價2,490元；原價31,900元的Apple MacBook Air 13吋下殺破盤價7,975元。

2月25日當天再加碼超級新品下殺5折優惠，共有6個整點時段限時瘋搶，蝦皮限定小橘盒－AHC超能A醛限定組內含超進化A醛水凝乳、青春眼霜，原價3,680元、限時優惠1,698元。

三星年度旗艦新機Samsung Galaxy S22原價24,900元起，「2.25商城狂購節」於三星官方旗艦店下單，搭配使用商城折價券更划算。此外，蝦皮購物獨家與三星合作推出Samsung Galaxy S22新品獨家組合，包含Samsung Galaxy S22 8GB/128GB、Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800鍵盤套裝組（Wi-Fi版128GB）及Samsung Galaxy M12，原價60,380元、蝦皮購物獨家組合價只要55,390元。

蝦皮購物 連假 128GB
>

延伸閱讀

228連假估國五車流量比去年略少 蘇花改不變

228連假國道易壅塞路段 行車時間將為離峰時段的五倍

開箱影片／「無線充電慢到往生」 她仍讚Galaxy S21 FE 5G全是這原因

三星Galaxy S22自傲「史上最堅固」 這東西出廠也不附了

相關新聞

【疫下如何】疫情時代的居家設計 健康意識抬頭 如何在機能性與美學中取得平衡？

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所...

生活與藝術之間的美感傳遞—潮州街上的藝廊空間

在靜謐的潮州街中，低調卻散發出獨特氣質的白色建築，沒有招牌、沒有門牌，就是這樣靜靜地坐落於巷弄街景裡。玻璃門隱隱透露出裡頭空間的沉穩，是藝廊空間—san galerie。

錄影片感謝IG粉絲 C羅穿的DIOR毛衣這下缺貨啦！

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的IG追蹤數字日前從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，僅...

鎖定連假宅家族！蝦皮購物「2.25商城狂購節」新品5折起

228三天連假即將到來，蝦皮購物瞄準連假宅家商機祭出「2.25商城狂購節」，推出「商城299元免運」、「商城85折券」、...

日圓貶有好處！朵茉麗蔻宣布調降售價 最高省700元

近期日圓貶值，雖然無法出國，但也讓許多哈日族先換了不少日圓當存糧，而來自日本的保養品牌朵茉麗蔻，也宣布因應匯率全面調降價...

李政宰、Snoop Dogg都入鏡 GUCCI形象廣告族群大融合

去年十一月，GUCCI在洛杉磯好萊塢大道盛大舉行時裝秀，發表名為「GUCCI LOVE PARADE」系列作品，當時這場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。