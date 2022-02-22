日圓貶有好處！朵茉麗蔻宣布調降售價 最高省700元

近期日圓貶值，雖然無法出國，但也讓許多哈日族先換了不少日圓當存糧，而來自日本的保養品牌朵茉麗蔻，也宣布因應匯率全面調降價格，全系列的8支商品的售價均調降外，即日起至5月31日止，更推出感恩價，其中乳霜20原價4,300元、調降後新價3,900元、期間限定價3,600元，現省700元最多。

朵茉麗蔻從1974年在日本推出首支膠原蛋白乳霜起，共有針對肌膚抗皺淨斑的8支商品，且向來希望儘量維持價格，也少有價格折扣優惠，更無誇張促銷，希望讓消費者能穩定購買，但今年因應匯率狀況，8支保養品全面調整售價，且容量與品質皆不變。