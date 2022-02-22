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歡慶2/22貓之日！萊爾富App推寵物用品5.8折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
3月8日前於萊爾富門市寵物專架購買指定款寵物商品，享Hi點5倍送回饋。圖／萊爾富提供
3月8日前於萊爾富門市寵物專架購買指定款寵物商品，享Hi點5倍送回饋。圖／萊爾富提供

2月22日是日本一年一度的貓之日，因日語「222」的讀音ninini，與貓咪的叫聲「nya」（ニャン）相似，因此日本協會便把這一天訂為貓的日子，也同時表達人與貓迷和平共處的感謝。為了與全台貓奴一起迎接一年一度的貓之日，萊爾富即日起至3月8日於Hi-Life VIP App推出多款罐頭、零食、肉泥等寵物用品下殺5.8折起；同一期間於門市寵物專架購買指定款寵物商品，除了可享7.8折起優惠之外，還可再拿Hi點5倍送回饋。

歡慶貓之日，萊爾富即日起至3月8日於Hi-Life VIP App推出多款寵物用品憑100 Hi點即可享加價購優惠，最低5.8折起，包括日本超人氣零食「COMBO魚泥幸福鮪魚果凍慕斯」，嚴選新鮮營養的鮪魚白肉製成，慕斯與果凍的雙重組合，可單吃或混加其他食物，6入裝原價240元，特價只要100 Hi點加139元，換算約5.8折；寵愛毛孩必備的用品清潔劑「陪心植粹毛孩器皿清潔酵素（300mL）」，採用嬰兒等級的天然植物配方，全食品級原料，不怕毛孩誤舔，原價259元，憑100 Hi點加價219元即可入手。

搶攻萌寵商機，萊爾富瞄準就近採買毛孩用品需求，特別在門市設置寵物專架，並引進一些健康訴求的常溫鮮食、零食、罐頭以及寵物外出、清潔用品等，3月8日前也推出7.8折起優惠，包括原價39元的葛莉思貓餐包—鮪魚+吻仔魚特價2包65元；Petio美味雞肉條（長）原價165元、特價129元。活動期間於門市購買指定寵物用品還可再享Hi點5倍送。

COMBO魚泥幸福鮪魚果凍慕斯—泌尿道保健，原價240元、3月8日前於萊爾富Hi-Life VIP App憑100Hi點享特價139元。圖／萊爾富提供
COMBO魚泥幸福鮪魚果凍慕斯—泌尿道保健，原價240元、3月8日前於萊爾富Hi-Life VIP App憑100Hi點享特價139元。圖／萊爾富提供
萊爾富於Hi-Life VIP App推出多款寵物用品優惠，陪心植粹毛孩器皿清潔酵素（300mL）原價259元、3月8日前憑100Hi點特價219元。圖／萊爾富提供
萊爾富於Hi-Life VIP App推出多款寵物用品優惠，陪心植粹毛孩器皿清潔酵素（300mL）原價259元、3月8日前憑100Hi點特價219元。圖／萊爾富提供
葛莉思貓餐包—鮪魚+吻仔魚，原價單包39元、3月8日前萊爾富門市可享2包65元優惠價。圖／萊爾富提供
葛莉思貓餐包—鮪魚+吻仔魚，原價單包39元、3月8日前萊爾富門市可享2包65元優惠價。圖／萊爾富提供
Petio美味雞肉條（長）250g，原價165元、3月8日前萊爾富門市特價129元。圖／萊爾富提供
Petio美味雞肉條（長）250g，原價165元、3月8日前萊爾富門市特價129元。圖／萊爾富提供
歡慶貓之日，萊爾富3月8日前於門市及Hi-Life VIP App推出多款寵物用品，最低下殺5.8折起。圖／萊爾富提供
歡慶貓之日，萊爾富3月8日前於門市及Hi-Life VIP App推出多款寵物用品，最低下殺5.8折起。圖／萊爾富提供
迎接2月22日貓之日，萊爾富3月8日前於Hi-Life VIP App推出多款罐頭、零食等寵物用品，最低下殺5.8折起。圖／萊爾富提供
迎接2月22日貓之日，萊爾富3月8日前於Hi-Life VIP App推出多款罐頭、零食等寵物用品，最低下殺5.8折起。圖／萊爾富提供

寵物 零食 日本

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