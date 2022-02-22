歡慶2/22貓之日！萊爾富App推寵物用品5.8折起

2月22日是日本一年一度的貓之日，因日語「222」的讀音ninini，與貓咪的叫聲「nya」（ニャン）相似，因此日本協會便把這一天訂為貓的日子，也同時表達人與貓迷和平共處的感謝。為了與全台貓奴一起迎接一年一度的貓之日，萊爾富即日起至3月8日於Hi-Life VIP App推出多款罐頭、零食、肉泥等寵物用品下殺5.8折起；同一期間於門市寵物專架購買指定款寵物商品，除了可享7.8折起優惠之外，還可再拿Hi點5倍送回饋。

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