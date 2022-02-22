天氣太冷難起床？這手表附加一功能根本上班救星

雖然已經來到二月底，但濕冷的天氣確實讓人很難離開棉被。你的大腦跟耳朵已經對智慧手機的內建鈴聲產生「免疫力」？放心！現在這款手表附加了一項功能，除了擔當「起床救星」，嘹亮的聲響，讓你每天起床相對更加容易！

這只由VULCAIN打造的總統系列（50s Presiden’s Watch）回歸1947腕表，是紀念品牌過往首次將鬧鈴功能結合在手表之上的復刻致意款式，由199個機械零件組成的V-11手上鏈機芯具備雙發條盒，並能發出長達20秒的鬧鈴鈴聲，其鬧鈴鈴聲像是蟋蟀，加上敲打、共鳴的環境是精鋼鐵殼，冰冷、清脆的音質，一如冰雨般冷冷地在耳朵上拍打，進而將人從睡夢中喚醒：該起床上班嘍！