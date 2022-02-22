孫藝珍、朴敏英愛馬仕上手！CAPE COD輕熟時尚風靡韓劇

近期韓國JTBC的韓劇「三十九」與「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」不但在南韓引領話題，在台灣都由NETFLIX同步跟播，收視正熱，紛紛登上台灣排行榜的前5名。「氣象廳的人們」是由收視女王朴敏英與當紅男星宋江主演的戀愛喜劇，朴敏英在劇中飾演工作能力優秀的氣象廳前輩，是表現稱職的上班族，穿著打扮被視為OL典範。而由剛宣布結婚喜訊的孫藝珍領銜的「三十九」劇情講述三個女人在39歲那年所發生的故事，刻畫三人之間的友情與愛情，笑中帶淚深受好評。孫藝珍的在劇中的角色「車美昭」家境富裕、是江南皮膚科院長，巧的是她和朴敏英都選擇了配戴愛馬仕Cape Cod腕表。

愛馬仕Cape Cod腕表外形靈感來自船錨鍊，是1991年設計師Henri d’Origny大膽創意。原本是想設計一款正方形的腕表，Henri d’Origny最後創作出一款「長方形中的正方形」腕表。Cape Cod原始表殼外形設計是將Robert Dumas於1938年創作的「錨鍊」鍊節切成一半，然後組合兩個各半的鍊節而成。如今這款經典已經30年，一眼能讓人辨識的樣貌，銷售表現不是全球第一就是第二，款式設計多變，搭配性高，也難怪成為韓劇OL展現品味和低調奢華的首選。 愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配單圈黑色Barenia小牛皮表帶，價格店洽。圖／愛馬仕提供 孫藝珍於第二集「三十九」中配戴愛馬仕Cape Cod腕表。圖／摘自IG 朴敏英於「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」中配戴愛馬仕Cape Cod腕表。圖／摘自IG @jtbcdrama 孫藝珍於第二集「三十九」中配戴愛馬仕Cape Cod腕表。圖／摘自IG 朴敏英於「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」中配戴愛馬仕Cape Cod腕表。圖／摘自IG @jtbcdrama