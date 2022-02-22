7千元有找！Redmi Note 11S配備1億像素AI四鏡頭相機

想要入手高CP值智慧手機又有新選擇！堅持以親民價格打造旗艦級規格的Redmi Note系列在全球累計銷量已突破2.4億台，今天（2月22日）宣布在台灣市場推出新一代1億像素性價比之王—「Redmi Note 11S」，配備旗艦級1億像素AI四鏡頭相機、6.43吋90Hz AMOLED流暢螢幕、高效的 MediaTek Helio G96處理器、33W Pro快速充電，單機價7千元有找，將於2月24日至3月3日開放預購、3月4日起正式開賣。

Redmi Note 11S後置相機搭載全新升級的1億像素主鏡頭，結合雙原生ISO、9合1像素合併以及1/1.52吋大影像感光元件，達到精準降噪及超高光敏度，即使在低光源環境下也能捕捉到豐富細節；800萬像素118°的超廣角相機，輕鬆開拓拍照視野；200萬像素長焦微距鏡頭可放大每一個精彩瞬間；200萬像素景深鏡頭一鍵聚焦畫面主體，將回憶定格在動人瞬間。前置相機則搭載1,600萬像素自拍鏡頭。

搭載6.43 吋FHD+ AMOLED螢幕、立體聲雙喇叭音訊系統的Redmi Note 11S，支援90Hz螢幕更新率，讓用戶無論是追劇、玩手遊或是瀏覽社群，都能擁有細緻流暢的視覺體驗；內建的陽光螢幕可隨環境光源自動調節螢幕亮度，提供舒適清晰的觀看亮度。配備5,000mAh（typ）大電量電池，一般使用下可支援長達16小時視訊通話、33小時語音通話或138小時音樂播放的超強續航，並支援33W Pro快速充電，相較上一代Redmi Note 10S能夠縮短26%的充電時間。

Redmi Note 11S推出6GB+128GB版本，共有珍珠白、暮光藍、石墨灰等3色，售價6,999元，還享YouTube Premium二個月免費試用，將於2月24日至3月3日於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall東森購物網、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）、燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放預購，完成預購可享專屬預購禮Redmi Buds 3 Lite；3月4日起全面上市。

小米商城mi.com與小米台灣官方Facebook粉絲專頁將於2月24日中午12點30分直播開箱Redmi Note 11S，觀看直播有機會領Redmi Note 11S新機專屬300元現金券，2月24日晚上11點59分前於小米商城mi.com下單，還贈直播專享禮Redmi Buds 3 Lite或知吾煮湯鍋米家定製（直播專享禮與專屬預購禮僅供選擇一項領取；贈品數量有限、送完為止）。