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全家便利商店「夯番薯第2件2折」加碼延長至2月28日
看好年後健康飲食商機，同步迎接2月22日「世界煮一顆番薯日」，全家便利商店2月22日至2月24日推出3天限定現烤「夯番薯」任選第2件2折的優惠宣布加碼延長至2月28日，讓地瓜控可以一路吃到228連假。此外，全家便利商店2月23日起推出全新「乳酪地瓜火腿三明治」，早餐、下午茶又多一項新選擇。
全家便利商店「夯番薯」與「瓜瓜園」契作，使用在地台農57號品種，品質嚴格把關，成為上班族、運動族、學生的首選，2月28日前現烤「夯番薯」任選第二件2折。2月23日至3月22日也推出「冰夯番薯家庭號」特價89元（原價109元）；「冰烤番薯」、「甘梅薯條」每包39元，2月23日至3月8日可享任選3件100元。
2月23日開賣的「乳酪地瓜火腿三明治」選用添加蒸黃肉地瓜丁的地瓜餡，搭配奶油乳酪及火腿片，不僅美味又能補充膳食纖維，售價42元，搭配指定飲料可享59元早餐促優惠。地瓜零食則推薦「樂事原切地瓜片」，精選台農57號地瓜，整顆原切鮮炸，售價45元，2月23日至3月8日可享同商品第2件6折；點心類還有自有品牌FamilyMart Collection「雙色脆薯片」、「海鹽地瓜條」，符合Clean Label雙潔淨認證，售價35元起，2月23日至3月8日可享同品項第2件6折。
全家便利商店App「全+1」、電商平台「全家行動購」即日起推出「世界番薯日專館」，主打特色番薯美食，有大人小孩都愛的地瓜球，用新鮮地瓜製作黃金薯球，好吃又可愛；網路最夯造型饅頭品牌推出「仿真紫地瓜薯包」，做成紫地瓜外型，內餡採用天然紫薯和法國發酵奶油製作，一盒6入540元；甜點選擇還有「魏姐粉圓－黃金地瓜包心粉圓」、「鮮芋仙－雙圓紫米粥」等。
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