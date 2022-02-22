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復古印花髮飾讓人變美了 亞歷山卓春季藍調青春洋溢
服裝開始換季，配飾也絕對需要隨著服裝而變化！今年春季，法國精品亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris）推出優雅與簡約相互呼應、經典與現代同時並存的全新風格，以「返璞歸真」為主軸，以「風格」取代流行，而百搭的黑色、米色、藍色依然是經典色調。並運用多元手感與紋理的面料、豐富多彩的花卉印花、翩翩飛舞的蝴蝶或典雅的蝶結造型，打造出精緻又優雅的春季髮飾。
色彩繽紛的印花，無疑是春季時尚必備的元素。獨樹一格的真絲印花系列，採用真絲斜紋布，沒有固定圖案的多色印花，讓每件髮飾的印花展現獨一無二的特色，備有仕女夾、蝴蝶結仕女夾、細版和寬版髮箍、綁帶髮束、漩渦花朵髮束等不同類型，可依自己習慣和頭髮長度選擇。
「返璞歸真」主題則透過米、藍、黑經典色調的髮飾展現雋永復古本質。藍色的丹寧是經典不敗的質感，此次採用丹寧荷葉邊的織法，有立體感的丹寧皺褶髮箍可拉長臉部的視覺線條，看起來也更神采奕奕。而清新別緻的彩繪薔薇印花，也有採用由淺至深的藍染層次繪製，流露典雅永恆美感。雋永的海軍藍白條紋，面料結合有機棉與絲綢，並完全以手工裁縫製作，雙層的大蝴蝶結，不論是髮束、仕女夾或髮箍，都散發青春活力。
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