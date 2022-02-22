復古印花髮飾讓人變美了 亞歷山卓春季藍調青春洋溢

服裝開始換季，配飾也絕對需要隨著服裝而變化！今年春季，法國精品亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris）推出優雅與簡約相互呼應、經典與現代同時並存的全新風格，以「返璞歸真」為主軸，以「風格」取代流行，而百搭的黑色、米色、藍色依然是經典色調。並運用多元手感與紋理的面料、豐富多彩的花卉印花、翩翩飛舞的蝴蝶或典雅的蝶結造型，打造出精緻又優雅的春季髮飾。

色彩繽紛的印花，無疑是春季時尚必備的元素。獨樹一格的真絲印花系列，採用真絲斜紋布，沒有固定圖案的多色印花，讓每件髮飾的印花展現獨一無二的特色，備有仕女夾、蝴蝶結仕女夾、細版和寬版髮箍、綁帶髮束、漩渦花朵髮束等不同類型，可依自己習慣和頭髮長度選擇。