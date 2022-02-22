惠比壽桶裝生啤酒「買一送一」全台近130餐廳三日限定

雖然二月底的天氣仍陰雨綿綿，但正因為濕冷讓人更期待透過美食帶來心情的療癒。由三商食品代理、日本啤酒品牌YEBISU惠比壽，以日本福神「惠比壽」的豐收印象，久久深植人心。由於每年2月25日是YEBISU惠比壽啤酒的發售紀念日，三商食品於是將在本周四開始，串連全台近130間餐廳，推出YEBISU惠比壽桶裝生啤酒「買一送一」活動，從2月24日（四）至2月26日（六）為止，並採三日限定舉辦。

最早於1890年2月25日發售的YEBISU惠比壽啤酒，是SAPPORO BREWERIES LTD.旗下主打頂級（Premium）路線的啤酒品牌。酒廠使用德國拜仁產啤酒花與YEBISU限定珍貴酵母，以形塑出纖細香氣。而位於日本澀谷的惠比壽，最初是日本SAPPORO啤酒的總部所在地，也因為YEBISU惠比壽的暢銷，此後「惠比壽」更成為工廠周邊街區的地名與車站名稱，而左手抱鯛、右持釣竿的「惠比壽神」，此後更與新鮮啤酒與美味，在無形中畫上等號。

由於今年是YEBISU惠比壽啤酒引進台灣第二年，三商食品除了擴大舉辦活動，並和KOL「安蕾」、Youtube頻道Stupid Bar之調酒師Brandon，以及「聲林之王」人氣選手賴珮如一同為YEBISU惠比壽慶祝生日；其中Brandon推薦了大倉久和的山里日本料理與YEBISU惠比壽桶裝生啤酒完美搭配，而安蕾則在京丘・炭火燒鳥專門店享受了YEBISU惠比壽桶裝生啤酒與各式串燒的美味搭配。

而130間的合作餐廳更包含喜來登飯店的大廳酒吧與桃山日本料理、大倉久和飯店之山里日本料理與桃花林中華料理、吞兵衛、風來坊串串錦店、羊毛與花光點店、京丘・炭火燒鳥 野菜捲 Very Chill Yakitori、純粋板前割烹、梵燒肉、The Ukai Taipei…，從星級飯店、高級日本料理名店、燒肉、居酒屋應有盡有，範圍更包含台北、高雄、台南、雲林、嘉義、彰化、南投、台中、桃園、新竹、宜蘭等11個縣市的130個餐飲據點，實際完整合作餐廳與活動訊息，則可登入三商食品網站（mlf.com.tw）查詢。

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