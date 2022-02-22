上市就缺貨 英國女王伊麗莎白二世推出白金禧年紀念酒

今年是英國女王伊麗莎白二世登基的70週年，正是所謂的白金禧（Platinum Jubilee）年；這意味著1952年2月6日即位的伊麗莎白二世，已成為英國在位時間最長的君主。

為慶祝白金禧年到來，高齡95歲的英國女王伊麗莎白二世，透過旗下慈善機構皇家收藏信託（Royal Collection Trust），發行白金漢宮白金禧年特別版英國氣泡酒（Buckingham Palace Platinum Jubilee Special Edition English Sparkling Wine），酒精濃度12%，售價39英鎊，約合新台幣1500元，於皇家收藏信託官網發售，不過目前只運送到英國、德國、紐西蘭與澳洲。

這款氣泡酒酒標的圖騰，來自伊麗莎白二世於1953年6月2日的加冕日時所穿著的長袍，以金橄欖葉與麥穗象徵和平與富足。

該款氣泡酒以50%雪多利（Chardonnay）、40%黑皮諾（Pinot Noir）與10% 皮諾莫尼耶（Pinot Meunier）組成。酒色呈現金黃色澤，洋溢帶著蜂蜜香氣的柑橘類水果氣息，以及些許辛香，非常適合搭配螃蟹、海螯蝦等英國海鮮。

由於訂購相當踴躍，目前皇家收藏信託官網呈現缺貨狀態，只能耐心等待補貨到來。

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