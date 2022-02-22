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「貓美術館CATART」再度來台！貓之旅快閃店現身華山

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「貓美術館─CATART貓之旅快閃店」在華山文創園區登場。圖/聯合數位文創提供
「貓美術館─CATART貓之旅快閃店」在華山文創園區登場。圖/聯合數位文創提供

繼2019年「貓•美術館–CAT ART世界名畫特展」大獲好評後，2022年2月有你共創旗下商店品牌「有點市」再度與「貓•美術館」攜手合作，在華山文創園區現場啟動『貓之旅』快閃計畫。快閃店採「免費入場」，展出山本修先生全新創作：7幅西洋貓界名畫與4幅台灣限定朱銘美術館聯名貓太極系列作品，共11幅原畫真跡首次於海外展出。

這次「貓美術館─CATART貓之旅快閃店」將雷諾瓦「煎餅磨坊的舞會」、梵谷「星夜」等作品，轉化成雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵谷「貓星月夜」等。除了原畫展出外，快閃一比一擬真還原喵谷「貓星月夜」、喵梭「貓夢」等畫中場景，讓粉絲可以變身成貓走入畫中。

本次快閃商店還有大受歡迎的拼圖、環保吸管杯、夜燈等超過百項限定貓界名畫商品。另外，「屬於你的桌上貓美術館」公仔獨家於快閃店現場販售，結合山本修先生經典作品與美術館常見元素，讓粉絲能打造專屬自己的「桌上貓美術館」。除了限定商品，有點市匯集了熱門角色推出「有點好扭」大型扭蛋機活動，只要200元就有機會把神秘角色大絨毛、快閃限定造型抱枕等好禮帶回家！

【貓美術館─CATART貓之旅快閃店】

日期：2022年2月19日至4月10日

營業時間：周一至日 10:00-18:00

地點：華山1914文創產業園區 東2A館 （台北市中正區八德路一段1號）

快閃 美術館 文創產業

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