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亞立詩2022婚鑽戒浪漫迎春 捕捉愛情中最幸福的瞬間
迎接浪漫的春季，台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）推出全新A LOVE系列婚鑽戒，將戀人間從相遇到守護的故事以時刻幸福縮影作為設計理念，推出5組嶄新的設計獻給即將互許終生的新人：第一封情書Say Love、默契A Wink、第一支舞First Dance、約定 Love Knot、環抱My Only。各系列內含1只求婚鑽戒和1對結婚對戒，每組設計靈感皆來自於戀人在愛情旅程中最浪漫的經典時刻，並自即日起至3月14日止推出限定優惠，全館對戒優惠81折起，鑽戒現金折抵4,500元。
第一封情書Say Love，以純淨的素面搭配戒身角度，時刻提醒兩人初識時的單純悸動，簡約的六爪鑲，沒有過多的線條，象徵愛情的單純美好。默契A Wink系列三款戒身互相對應：鑽戒戒身鑲嵌V型排鑽襯托四爪鑲的主鑽，男戒素雅、女戒裝飾兩側排鑽點綴。第一支舞First Dance系列則以曲線、扭轉交錯的戒身勾勒兩人相擁起舞的身影，婚戒上下交錯的戒身線條簇擁主鑽，女戒戒身中間交疊處用小鑽點綴，窄版設計上讓手指更顯纖細。
約定Love Knot套組則以月老紅線為靈感，鑽戒兩側排鑽交叉，以六爪單鑽設計烘托主鑽，男女戒以兩條紅線相交、相扣作為設計發想，象徵從此相扣相依。環抱My Only婚鑽戒，以雙色戒身捕捉因愛相擁的瞬間，主鑽採四爪鑲，男女戒身以背後環抱手在前方交岔的樣式作為設計。
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