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不用花大錢！輕鬆入手一個世代的製表工藝與日式美學

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
BULOVA以1960年代推出的作品為概念，著重復刻手法，打造全新的AEROJET機械腕表。圖／CITIZEN提供
BULOVA以1960年代推出的作品為概念，著重復刻手法，打造全新的AEROJET機械腕表。圖／CITIZEN提供

時間築起歷史，而歷史樹立新典範，CITIZEN集團旗下的百年品牌BULOVA便以經典為基礎，打造全新AEROJET機械腕表，以及美式紳士風範系列腕表，讓消費者輕鬆得以收藏屬於這個世代的製表美學。

BULOVA以1960年代推出的作品為概念，著重復刻手法，打造全新的AEROJET機械腕表。 除了維持既有的初代品牌Logo、弧形玻璃與線條設計之外，還反應了市場需求， 將腕表尺寸放大。同時，BULOVA還在表盤上增加了24小時顯功能，時針與分針也增加了夜光塗料，大大提升實用性。搭載了8217機械機芯，能夠過底蓋的透明表背，欣賞擺輪游絲協調地運作。另外一款機械腕表，BULOVA透過簡約設計線條重新定義經典男表。有著復韻味十足的弧形玻璃鏡面，表盤配有巴黎釘紋加上菱形指針及可一窺機芯運作的前開芯配置，具備高級表款質感，同樣讓消費者著迷。

BULOVA透過簡約設計線條重新定義經典機械男表。圖／CITIZEN提供
BULOVA透過簡約設計線條重新定義經典機械男表。圖／CITIZEN提供

回溯Orient的初代萬年曆表款，也是誕生自1960年代，經過時間的洗鍊與製表科技的進步，在今年呈現全新的Multi-Year Calendar系列萬年曆腕表。跟過去相比，Orient以更大、更清楚的字體呈現，搭配立體條形時標，讓表盤不過於複雜，大幅提升易讀性。而且因為改搭載了F6D22日本機械機芯，所以不再有日曆顯示調整按鈕，所有功能透過單一表冠即可輕鬆調整，簡化配戴者操作的複雜度。

Orient Multi-Year Calendar系列RA-BA0005S萬年曆腕表，精鋼表殼，價格未定。圖／東方表提供
Orient Multi-Year Calendar系列RA-BA0005S萬年曆腕表，精鋼表殼，價格未定。圖／東方表提供

BULOVA經典AEROJET 96B374腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，12,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA經典AEROJET 96B374腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，12,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA經典系列96A269機械腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，12,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA經典系列96A269機械腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，12,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA經典系列96A268機械腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，12,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA經典系列96A268機械腕表，精鋼表殼、小牛皮表帶，12,800元。圖／CITIZEN提供

Orient Multi-Year Calendar系列RA-BA0006B萬年曆腕表，精鋼表殼，價格未定。圖／東方表提供
Orient Multi-Year Calendar系列RA-BA0006B萬年曆腕表，精鋼表殼，價格未定。圖／東方表提供

BULOVA經典AEROJET 96B375腕表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA經典AEROJET 96B375腕表，精鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

Orient Multi-Year Calendar系列RA-BA0003L萬年曆腕表，精鋼表殼、表鍊，價格未定。圖／東方表提供
Orient Multi-Year Calendar系列RA-BA0003L萬年曆腕表，精鋼表殼、表鍊，價格未定。圖／東方表提供

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